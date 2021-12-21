«إسمنت رأس الخيمة» تنظر مقترح الاستحواذ على «أيبيكس» 26 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعقد شركة «إسمنت رأس الخيمة للاستثمار»، اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، في 26 ديسمبر الجاري، للنظر في مقترح الاستحواذ على 100 % من أسهم شركة «أيبيكس القابضة».

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، إن الجمعية العمومية، ستنظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة من 503 ملايين درهم، إلى 3.5 مليارات درهم، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة، واعتباراً من تاريخ نفاذها.

وتنظر الجمعية العمومية، كذلك في تعديل المادة 6 النظام الأساسي للشركة، إنفاذاً لقرار الزيادة في رأسمالها، ليصبح نص المادة 6 من النظام الأساسي على النحو التالي:

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 3.5 مليارات درهم، موزع على 3.5 مليارات سهم، قيمة كل سهم درهم واحد، مدفوع بالكامل، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والواجبات.

صفقة

وأكدت الشركة أنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ، وفقاً للشروط المبرمة، ستبقى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوقعت الشركة تحقق الصفقة فوائد استراتيجية لمساهمي الشركة، تتمثل في عدد من الفوائد الرئيسة، تشمل:

- بناء نموذج أعمال قوياً، من خلال مجموعة من عروض أعمال التصنيع والخدمات، التي من شأنها توفير الاستقرار للإيرادات والربحية، والتدفقات النقدية، التي تخلق قيمة لجميع المساهمين.

- التنوع الجغرافي والتجاري من الأعمال القائمة، إلى أعمال متنوعة، موجهة نحو الخدمات. تعمل «أيبيكس» والشركات التابعة لها، وفقاً لنموذج أعمال، يتضمن عدداً محدوداً من الأصول، التي توفر نقداً مرتفعاً، والذي سيوفر مصدراً ثابتاً للتدفقات النقدية لأعمال الشركة الحالية.

- تعزيز الإيرادات والتكلفة، مدفوعاً بوفرة في الحجم، والقضاء على التكرار والوظائف المتداخلة، لتعزيز الربحية.

تعديل

تبحث الجمعية العمومية، الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة «أيبيكس للاستثمار»، وتكليف مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وأعلنت «إسمنت رأس الخيمة للاستثمار»، أنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ على «أيبيكس»، وتحويل السندات التي سيتم إصدارها إلى أسهم في رأسمالها كسعر استحواذ، سيمتلك مساهمو «أيبيكس» 85.8 % من إجمالي رأسمالها.

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