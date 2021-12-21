780 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 780 مليون درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 246 مبايعة بقيمة 610.89 ملايين درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 107.25 ملايين درهم و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 503.64 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في المركاض ومبايعة بقيمة 20 مليون درهم بنخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 151.82 مليون درهم منها 18 رهناً لأراض بقيمة 40.99 مليون درهم و38 رهناً لفلل وشقق بقيمة 110.84 ملايين درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 26 مليون درهم ورهن بمنطقة المركاض بقيمة 22 مليون درهم. وتسجيل 10 هبات بقيمة 17.58 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليونا.

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