«العالمية القابضة» تستحوذ على حصة الأغلبية في «القدرة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس، استحواذها على حصة أغلبية «حصة مسيطرة» في شركة القدرة القابضة.

وسيمكن الاستحواذ الشركة العالمية القابضة من توسيع محفظتها في مجال العقارات والخدمات والضيافة، وتمتلك القدرة القابضة مجموعة كبيرة من العملاء منذ تأسيسها في عام 2005، بما في ذلك خليج المنارة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يغطي نحو 52000 متر مربع، في أبوظبي وبراري عين الفائضة في العين، وهو مشروع يضم 2500 وحدة سكنية.

كما تمتلك الشركة حالياً أكثر من 12 شركة تابعة موزعة على قطاعات العقارات والخدمات والضيافة، والاستثمار، وقطاع النفط، والغاز.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: قد يكون العثور على شركة لديها القدرة على النمو بشكل كبير أمراً صعباً هذا العام، لكن الشركة العالمية القابضة عززت نهجها الاستثماري الناجح، مع بعض من أفضل الشركات في السوق.

ويأتي هذا الاستحواذ تماشياً مع خطة الشركة للاستثمار، والتي تم الكشف عنها لهذا العام في العديد من القطاعات، بما في ذلك مجال العقارات، مما سيخلق نمواً فورياً وقيمة لمساهمينا. ونحن سعداء بإمكانية كوننا مساهماً رئيسياً في شركة القدرة القابضة والفريق والنطاق الذي يقدمه فريق عملهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وافقت الشركة العالمية القابضة على دمج شركتي طموح للاستثمار والقدرة القابضة، في حين أصدرت شركة القدرة القابضة سندات إلزامية قابلة للتحويل لمساهمي شركة طموح للاستثمار، ووافق مجلس إدارة شركة القدرة القابضة على حد جديد للملكية الأجنبية بنسبة 30% من الأسهم القائمة، مع مراعاة الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة.

ففي السابق كان يُسمح فقط لمواطني دولة الإمارات بامتلاك أسهم الشركة.

استثمارات

تعمل «القدرة القابضة» كشركة استثمارية قابضة من خلال الشركات التابعة لها، وتركز الشركة استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية في القطاعات الأساسية على الصعيد الوطني، مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والتمويل. كجزء من استراتيجيتها للتنويع، تمتلك الشركة استثمارات في صناعات مختارة، مثل العقارات والخدمات والضيافة.

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