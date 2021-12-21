«الأحواض الجافة العالمية» تستكمل تحويل سفينة لـ«بوسكاليس»

المصدر: دبي - البيان

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استكملت «الأحواض الجافة العالمية»، المزود للخدمات البحرية والبرية لقطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة المتجددة، مؤخراً أحدث مشاريع التحويل التي تقوم بها لشركة «بوسكاليس».

وتم تحويل السفينة السابقة، والتي تُعرف الآن باسم السفينة الرافعة «BOKALIFT 2»، استعداداً لتنفيذ عدد من المهام البحرية المختلفة، حيث ستستهل أولى عملياتها بنقل وتركيب أساسات توربينات الرياح قبالة سواحل تايوان.

وتطلب مشروع تحويل السفينة 9000 طن من الفولاذ، وسيتم تجهيزها برافعة بقدرة 4000 طن على ظهر السفينة سيتم بناؤها في الصين. وتم تسليم المشروع باستخدام الهندسة التفصيلية وتوريد الفولاذ والأنابيب. وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي لشركة «الأحواض الجافة العالمية»: تُعد شركة «بوسكاليس» أحد عملاء شركة «الأحواض الجافة العالمية» المهمين والمتميزين.

ونشكرهم على إتاحة الفرصة لنا لإنجاز هذا المشروع الضخم. ونحن فخورون بتسليم هذا المشروع بنجاح بعد أن تطلب نحو 5600 ساعة عمل من دون احتساب ساعات العمل المفقودة نتيجة الإصابات.

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