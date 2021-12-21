«مرحبا» تقدم خدمات الاستقبال والمساعدة في أستراليا

المصدر: دبي- البيان

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بدأت «مرحبا»، جناح الضيافة في المطارات التابع لدناتا، تقديم خدمات الاستقبال والمساعدة في أستراليا، لتوفر لعملائها الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة، طوال رحلاتهم.

وأصبح الآن بإمكان المسافرين القادمين والمغادرين، الاستفادة من خدمات «مرحبا» في مطارات سيدني وملبورن وأديلايد وبريسبن.

حيث سيلقون الترحيب والمساعدة من الوكلاء المدربين جيداً على بروتوكولات الصحة والسلامة، الذين سيرافقونهم عبر إجراءات المطار، حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة.

كما سيوفر وكلاء «مرحبا»، كلما كان ذلك ممكناً، عربات أمتعة يدوية، أو خدمة حمل الحقائب مقابل رسوم إضافية.

ويمكن للعملاء بملبورن، تعزيز تجربتهم بحجز «الباقة الذهبية»، والاسترخاء في صالة «مرحبا»، قبل الالتحاق برحلاتهم، بأسعار خاصة. وتتسع الصالة الفسيحة، الواقعة في مبنى الرحلات الدولية T2، لـ 200 ضيف، وتتميز بمقاعد مريحة، ومنطقة هادئة للاسترخاء، ومرافق استحمام.

كما توفر الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة، وتناول الطعام طوال اليوم، مع قهوة «هدسون»، والمأكولات العالمية التي تلبي مختلف المتطلبات والأذواق. وتبدأ رسوم خدمة الاستقبال والمساعدة الشاملة، من 250 دولاراً أسترالياً، بينما يمكن دخول صالة مرحبا، برسوم 64 دولاراً أسترالياً.

وقال ستيف ألين، النائب التنفيذي لرئيس دناتا: «حظيت مرحبا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بثقة وولاء المسافرين، من خلال تقديم خدمات آمنة وموثوقة في المطارات، في دبي وخارجها. ويسعدنا الآن، بعد نجاحنا في تشغيل صالة شهيرة في ملبورن لأكثر من 4 سنوات، أن نقدم للمسافرين من وإلى أستراليا، مجموعة واسعة من الخدمات».

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