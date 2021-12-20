«إيه سي دلكو» تحقّق خطوة بارزة عبر بيع 50 مليون بطارية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيه سي دلكو»، المورِّد الرائد في المنطقة لقطع الغيار ومنتجات ما بعد البيع بقطاع السيارات، تحقيق خطوة بارزة جديدة تمثّلت بإنتاج وبيع 50 مليون بطارية في الشرق الأوسط. وتشير هذه الخطوة المهمّة إلى الإقبال الذي تشهده العلامة التجارية للبطاريات عالية الجودة في الأسواق الإقليمية، خصوصاً وإنها تشتهر بتوفير بطاريات لا تحتاج لأي صيانة.

ومنذ إنشائها بالتعاون مع «شركة الشرق الأوسط للبطاريات» في العام 1998، حافظت «إيه سي دلكو» على موقعها المتقدّم في المنطقة بفضل قوّة علامتها التجارية وشبكتها الفعّالة وتقنياتها المتطوّرة، مما يضع العلامة التجارية بين أفضل مورِّدي منتجات ما بعد البيع في السوق.

وقال روهان فرنانديس، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى عمليات «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «نحن فخورون جداً لتحقيق هذا الإنجاز المتميّز. فخلال فترة تقل عن 25 سنة، أظهرنا الأثر الكبير لبطارياتنا على حياة الناس، وأكّدنا التزامنا بأن نبقى الروّاد في السوق وأن نكون علامة تجارية موثوقة جداً في منطقة الشرق الأوسط. وهذا الإنجاز يشكّل قصّة نجاح بارزة بالنسبة إلى «إيه سي دلكو»، ونحن نتطلّع للوصول إلى رقم 100 مليون ضمن مجموعة منتجاتنا الشاملة».

وتُعتبَر «إيه سي دلكو» شركة رائدة في مجال قطع الصيانة والغيار والخدمات المرتبطة بها، وهي توفر حوالي 90,000 قطعة غيار ضمن 37 خط إنتاج، شاملة على سبيل المثل لا الحصر قطع الصيانة مثل بطاريات السيارات والشاحنات، شمعات الاحتراق، فلاتر الزيت، فلاتر الهواء والفرامل.

وإضافة إلى تلبية متطلّبات كافة مركبات «جنرال موتورز» عبر قطع غيار بمواصفات المصنِّع الأصلي للمنتجات، تعمل «إيه سي دلكو» أيضاً على تصنيع قطع غيار ومنتجات أصلية وعالية الجودة ومنتجات لسوق ما بعد البيع للعديد من أنواع وطُرز السيارات الأخرى بما فيها اليابانية، الكورية، الأوروبية والأمريكية، بحيث تتيح خدمات التركيب والصيانة والتشغيل بأسعار معقولة جداً.

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