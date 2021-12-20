هيرميس تنجح في إتمام صفقة بيع 50% من أسهم «مركز إسلام أباد التشخيصي» بـ72.4 مليون دولار

المصدر: القاهرة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب ـ المتخصص في إتمام كبرى الصفقات الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة Evercare التي تديرها شركة TPG، وذلك في صفقة بيع 50% في مركز إسلام أباد التشخيصي (IDC) بقيمة إجمالية تبلغ 72.35 مليون دولار أمريكي.

مركز إسلام آباد التشخيصي (IDC) هو أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص المتكاملة (في مجالي الباثولوجيا والأشعة) في باكستان، فهو يقدم باقة متكاملة من خدمات الأشعة والمعامل الطبية وذلك من خلال المراكز التابعة التي وصلت إلى 80 مركزاً في حوالي 30 مدينة في أنحاء البلاد.

وأعرب علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة فريق العمل على إتمام هذه الصفقة الكبرى لواحدة من أبرز شركات الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وتعد هذه الصفقة أولى الصفقات التي تقوم المجموعة المالية هيرميس بإتمامها في السوق الباكستاني لصالح مستثمر خارجي، وهو ما يعكس نجاح الشركة في كونها حلقة الوصل بين العملاء في مختلف الأسواق التي نعمل بها. واختتم خالبي أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تعزيز سجلها الحافل بالإنجازات التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار الحصري للطرف البائع وهي شركة TPG.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز