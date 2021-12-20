«سلامة» تنضم إلى مشروع «إن بيتوين» كشريك تكافل حصري

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، تحت اسم «سلامة»، اتفاقية للانضمام كشريك تأمين حصري، إلى مشروع «إن بيتوين» (In-Between )، الذي تديره شركة «ذا جيت العقارية»، ومقرها أبوظبي. وستكون «سلامة»، بموجب الاتفاقية، شريك التأمين الحصري للمشروع.

ويقدم مشروع «إن بيتوين»، مفهوماً غير مسبوق للبيع بالتجزئة في أبوظبي، حيث يقع على كورنيش الإمارة، وسط مجموعة مميزة من الفنادق والمناطق السكنية والتجارية.

وسيوفر المشروع، الذي يضم 23 وحدة فريدة التصميم، باقة منتقاة من منافذ التجزئة والمأكولات والمشروبات والمقاهي والنشاطات الرياضية، ما يجعله نقطة جذب للمتسوقين والسياح، على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال السيد فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «يسعدنا الانضمام إلى مشروع «إن بيتوين» المرموق، كشريك تكافل حصري. لقد طورنا في شركة «سلامة»، حزم تأمين مميزة، ومصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كجزء من التزامنا بتطوير وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأن هذه الشراكة بلا شك، خير دليل على مكانة «سلامة»، كشريك تأمين مفضل للمشاريع ورواد الأعمال المحليين. وبصفتنا أكبر مزود لخدمات التكافل في دولة الإمارات، نحظى بالمؤهلات المثلى والخبرات اللازمة لتقديم خدمات تأمين فائقة الجودة، تواكب احتياجات وتوقعات رواد الأعمال المحليين.

من جانبه، قال سعادة حمد محمد مفتاح الشامسي رئيس مشروع «إن بيتوين»: «إن مشروع «إن بيتوين»، يتماشى مع التزامنا بدعم رواد الأعمال المحليين، ومنحهم الفرصة لتأسيس أعمالهم في مجال البيع بالتجزئة والمطاعم، ضمن هذه المساحة فريدة التصميم، التي تتميز بموقعها الجذاب في قلب المدينة.

ولا شك أن مشروعاً مبتكراً من هذا النوع، لا يوفر فرصاً لأصحاب المشاريع المحلية الناشئين فقط، بل يقدم أيضاً مفهوماً جديداً راقياً لمنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم.

لذا، من المهم أن نحظى بالشركاء المناسبين، لدعمنا في كل خطوة على طريق إنجاز هذا المشروع. وفي ضوء المعايير الرفيعة لمنتجات وخدمات التكافل التي توفرها، يسعدنا أن تكون «سلامة»، شريك التأمين الحصري لهذا المشروع. وستشكل هذه الشراكة، الركيزة الأساسية لمسيرة التعاون بين الطرفين في المستقبل القريب».

تعتبر «سلامة» أكبر شركة تكافل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الأمارات العربية المتحدة، مع كفاية رأس المال من المستوى «AA»، وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز. وتؤكد الشركة التزامها المستمر بخدمة الشركاء والعملاء، مع تعزيز عوائد المساهمين في عام 2021 وما بعده.

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