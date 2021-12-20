«انتركونتيننتال الفجيرة».. تجارب احتفال مميزة في ديسمبر

المصدر: الفجيرة - البيان

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يدعو فندق ومنتجع انتركونتيننتال الفجيرة الضيوف للاستمتاع بشهر مليء بالاحتفالات والبهجة التي طال انتظارها.

حيث يمكن للضيوف قضاء تجربة إقامة ممتعة حافلة بعروض المأكولات الرائعة وأنشطة عيد الميلاد المميزة طوال شهر ديسمبر وصولاً إلى العام الجديد.

فخلال الشهر المقبل، سيتسنى للضيوف التجمع حول شجرة عيد الميلاد للمشاركة بحفل إضاءة الشجرة الكلاسيكي مع الأداء الساحر الذي تقدّمه الجوقة أو زيارة القطب الشمالي للقاء سانتا كلوز وغيرها من الأنشطة.

ويخصص المنتجع ليلة خاصة منسقة خصيصًا للتلذذ ببوفيه تقليدي عشية عيد الميلاد مع مأكولات من مختلف المطابخ العالمية مع فرقة موسيقية حية وساحر.

كما يقدم المنتجع برانش عيد الميلاد من تاريخ 25 ديسمبر مع الاستمتاع ببوفيه احتفالي خاص مع نكهات الموسم لا حدود لها وعروض ترفيهية حية، بما في ذلك دي جي.

استقبل العام الجديد بحفل فاخر كامل الأناقة مع عشاء مميز وتجارب ترفيهية مذهلة في منتجع انتركونتيننتال الفجيرة!.

تقدّم لك هذه الوجهة الاستثنائية كل ما تحتاج إليه لتمضية ليلة من العمر على أنغام موسيقى غاتسبي الكلاسيكي والاستمتاع بالمشروبات اللذيذة وسط أجواء نابضة بالحياة وإطلالات خلابة على المدينة تحت سماء مرصّعة بالنجوم.

احتفال لا مثيل له، ستبدأ الأمسية بنكهات ترحيبية وجدار صور مستوحى من غاتسبي العظيم في الحديقة الكبرى. مع توقع أمسية مليئة بالترفيه، حيث تتولى الفرقة الحية roohofficia l وButchery Boys في المسرح، بالإضافة إلى دي جي حي خلال الاحتفال.

بالإضافة إلى التألق والسحر، يمكن للزوار التطلع إلى بوفيه كبير فاخر مليء بمأكولات نيويورك الشهية الاستثنائية، جنبًا إلى جنب مع محطات الطهي المباشر والمشروبات المجانية طوال فترة الاحتفال.

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