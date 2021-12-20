غرفة الشارقة تستعرض مع وفد هندي الاستثمار في التكنولوجيا والزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية

المصدر: الشارقة- البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد صناعي من ولاية أوتار براديش من جمهورية الهند، سبل تعزيز دور القطاعات الصناعية والتجارية والهيئات المتخصصة، في ظل التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الصديقين.

فضلاً عن تبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر الغرفة بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وشري تشوهان مدير القطاع الصناعي في حكومة ولاية أوتار براديش رئيس الوفد.

ومندوبون عن عدد من القطاعات من الولاية. حضر اللقاء الدكتور سلطان الملا عضو مجلس إدارة الغرفة، وفاطمة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وميّ السويدي رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي.

وأشار عبد الله العويس إلى أن إمارة الشارقة والدولة عموماً ترتبط بعلاقات ثنائية تاريخية متينة مع جمهورية الهند، وشهدت نقلة نوعية كبيرة في المجالات كافة خلال السنوات الماضية، مدعومة بإرادة مشتركة من قيادتي البلدين.

مؤكداً حرص غرفة الشارقة على ترسيخ هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب، من خلال السعي المشترك نحو بناء مزيد من التواصل والتعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتقودها نحو مزيد من النمو والازدهار.

واستعرض العويس أمام الوفد الهندي الزائر الفرص الاستثمارية، التي توفرها الشارقة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب كمركز اقتصادي إقليمي متميز.

لافتاً إلى حرص الغرفة على دعم المستثمرين بكافة السبل وتذليل العوائق، التي تواجههم وتوفير حزمة من الحوافز والتسهيلات، وداعياً الشركات الهندية إلى المشاركة في الفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة التابع للغرفة.

والاطلاع على أجندة المركز الحافلة بالمعارض المتخصصة والمتنوعة، التي تلبي تطلعات الشركات الهندية في الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الأنشطة التي تشهدها الإمارة والتي تصل إلى نحو أربعة آلاف فعالية ونشاط متنوع خلال العام في كافة مدن ومناطق الشارقة.

وأكد شري تشوهان متانة العلاقات القائمة بين الهند والإمارات، مشيداً بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة وما حققته من تطور اقتصادي.

ومؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع إمارة الشارقة، وصولاً إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمار المتبادل. ولفت إلى ما تزخر به ولاية أوتار براديش من مقومات استثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

حيث تعد من أكبر الأسواق في الهند، إذ يتجاوز عدد سكانها 240 مليون نسمة، كما تعتبر من أكبر المناطق السياحية في الهند وتحتل المرتبة الثانية في سهولة ممارسة الأعمال، كما تصدر الولاية منتجاتها لدول شرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لا سيما تميزها في صناعة الغذاء وتكنولوجيا المعلومات، والقماش والزراعة، إلى جانب الدفاع والطيران المدني والعسكري.

أعرب الوفد الهندي عن إعجابه بجودة ونوعية المنتجات الصناعية المحلية، وتم توجيه دعوة لغرفة الشارقة لزيارة ولاية أوتار براديش، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ونقلها لمجتمع الأعمال الإماراتي.

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