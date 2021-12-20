مهرجان دبي للتسوّق مزيد من التجارب المشوّقة في أسبوعه الثاني

المصدر: دبي- البيان

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بعد حفل الافتتاح الرائع لمهرجان دبي للتسوق، بمشاركة الفنانة بلقيس فتحي، والفنان محمد حماقي، وعروض الدرون الضوئية والألعاب النارية التي زينت سماء دبي.

والفعاليات المتنوعة التي أقيمت في العديد من الأماكن في دبي، يواصل مهرجان دبي للتسوق، تقديم تجربة آسرة للمواطنين والمقيمين والزوار، بشكل لم يسبق له مثيل.

وخلال الأسبوع الثاني للمهرجان، سيكون الجمهور على موعد مع العديد من العروض المميزة التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية، بالإضافة إلى افتتاح الأسواق الخاصة بالمهرجان.

وتقديم مجموعة من الجوائز المميزة. ففي الفترة من 19 وحتى 25 ديسمبر الجاري، سوف تتضمن أبرز فعاليات المهرجان، افتتاح سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، والاحتفالات الموسمية في إكسبو 2020 دبي، وعروض الألعاب النارية في لا مير، والأسواق المتنقلة، والجوائز، والعديد من الفعاليات الأخرى.

سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»

تعود وجهة التسوق الرائدة «اتصالات ماركت أو تي بي»، في مهرجان دبي للتسوق، إلى حديقة البرج، وسط مدينة دبي، وهي تتضمن أكشاك طعام مميزة، ومشاركة عدد من أفضل العلامات التجارية في المنطقة، لتقديم تجارب التسوق والترفيه والأنشطة، لجميع أفراد العائلة، من التزلج بالعجلات وملاعب الكرة وغيرها الكثير.

وتلبي المطاعم في السوق، ما يناسب جميع الأذواق والميزانيات، بما يشمل مطعم كاتفيش، الذي يقدم الأطباق الأفريقية، مثل طبق أرز جولاف، الذي يشتهر به، ومطعم سنيور غونزاليس، الذي يقدم ابتكارات الأطباق الشعبية المكسيكية، الأحد – الأربعاء، 4:00 عصراً حتى 10:00 مساء، والخميس، 4:00 عصراً حتى 12:00 منتصف الليل، والجمعة والسبت، 12:00 ظهراً حتى 12:00 منتصف الليل.

احتفالات موسمية في إكسبو

احتفالاً بموسم الأعياد والمهرجان، يقدم «إكسبو 2020 دبي»، تجربة شتاء ساحرة، حيث تتزين ساحة الوصل وساحات الترحيب، ومسرح اليوبيل، ومسرح الألفية، وحديقة الفرسان، وجميع مناطق التجمع، لتعلن عن انطلاق وقت التشويق والمرح والعروض الاستثنائية.

ويحتفل المعرض بموسم الأعياد، مع إضاءة شجرة الكريسماس الرائعة في ساحة الوصل، وانطلاق قطارات احتفالية، وأضواء الشوارع المتلألئة، والألعاب النارية المبهرة، وسط تساقط الثلوج، بالإضافة إلى سانتا كلوز، مع جمال ثلاثية الأبعاد، وكرات الثلج العملاقة، والحفلات الموسيقية التي ستضيف أجواء احتفالية مبهجة إلى المعرض.

أضواء دبي

لتجربة لا تُنسى بحق، يقدم المهرجان «أضواء دبي»، في 6 مجسمات تفاعلية لفنانين عالميين، معروضة في أنحاء المدينة. وهي مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، التي تنبض بالأضواء والألوان البراقة، وتعرض لأول مرة في دبي حتى 30 يناير. ترقبوا الحدث الفني City Gazing Dubai، للفنانين مينغوس فوغيل وجستس برنز، في مركز دبي المالي العالمي.

وهو عمل مبتكر مع موسيقى تصويرية فريدة، وكذلك Illusion Hole، من إبداع يو إكس يو استوديو في ذي بوينت، والذي تم تثبيته مباشرة على الماء، ليصنع دوامة خيالية، حتى 30 يناير في مركز دبي المالي العالمي، لا مير، ذي بوينت، ولاست إكزيت الخوانيج.

ألعاب نارية في «لا مير»

وعند واجهة لا مير الشاطئية، تنطلق عروض الألعاب النارية الساحرة، برعاية مجموعة الزرعوني، في مهرجان دبي للتسوق يومياً عند الساعة 8:30 مساء، خلال الفترة من 23 حتى 30 ديسمبر.

بالإضافة إلى الألعاب النارية التي ستقام في ليلة رأس السنة، بتاريخ 31 ديسمبر، منتصف الليل. وتستقطب الوجهة المميزة «لا مير»، الكثير من الزوار، مع توفيرها أكثر من 130 متجراً، ومجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم، والأنشطة الشاطئية لجميع أفراد العائلة.

عروض الدرون الضوئية

بعد الإقبال الكبير على عروض الدرون الضوئية، خلال دورة العام الماضي من مهرجان دبي للتسوق، تعود النسخة الثانية من عروض الدرون الضوئية، التي أذهلت الجماهير، إلى جزيرة بلوواترز، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس. ومن أبرز معالم هذا الموسم، «عين دبي»، أحدث وجهة ترفيهية.

والتي تقدم أروع العروض الحية للاستمتاع بالأجواء، وانعكاسات الأضواء الزاهية، مع مناظر ساحلية رائعة. ويقدم عرض الدرون، الذي يقام للمرة الثانية «مستقبل دبي»، والذي تصاحبه الأغنية الرسمية لـ «إكسبو 2020 دبي»، ليمثل مستقبل التكنولوجيا، مع عرض تقني رائع ومتطور، يجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات وبرنامج الفضاء، يومياً حتى 30 يناير، 7 مساء و9:30 مساء.

تجارب الواقع المعزز في أنحاء المدينة

يعطي مهرجان دبي للتسوق، لسكان وزوار دبي، فرصة الاستمتاع بتجارب الواقع الافتراضي والمعزز، في جميع أنحاء المدينة. وللمشاركة، عليك فقط مسح رمز QR الموجودة في عدة أماكن، لتخوض تجربة دخول إلى عالم جديد من التشويق والخيال، على مسرح الحفلات الموسيقية «اتصالات ماركت أو تي بي»، والسيف، وفي أسواق المهرجان الخارجية، حتى 30 يناير في جميع أنحاء دبي.

فعالية «دبي بيتس» Dubai Beats الموسيقية

تعتبر «دبي بيتس» Dubai Beats، أول فعالية خاصة بموسيقى الهيب هوب العربية المعاصرة يتم عرضها على الإطلاق. استمتع بليلتين من الموسيقى الحية في 23 و24 ديسمبر، واكتشف المواهب الجديدة، التي ستصبح الموسيقى المفضلة لديك على قائمة التشغيل الخاصة بك.

في الليلة الأولى من عروض «دبي بيتس»، شاهد العرض الموسيقي الخاص بالنجم البحريني الصاعد فليبراتشي، المعروف باسم فليب، الذي افتتح عروض موسيقية لأسطورة الراب، النجم الشهير Xzibit. كما سيقدم عبد العزيز لويس، أحد نجوم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2021، عرضاً مباشراً، بالإضافة إلى ظهور النجم هادي خميس.

وفي الليلة الثانية، تتضمن قائمة الفنانين المشاركين في الحفل الحصري الخاص بمهرجان دبي للتسوق، نجم موسيقى الراب Wegz، والذي أصبحت أغنيته «دورك جاي»، الأغنية الأكثر رواجاً في مصر، على موقع Spotify في عام 2020، وزميله النجم المصري أفروتو، الذي بدأ مشواره الفني في عام 2016.

23 و24 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساء، سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، حديقة البرج، وسط مدينة دبي، سعر التذاكر يبدأ من 100 درهم، من موقع Platinum List وDubai Calendar.

سوق «قرية الاحتفالات»

متعة لجميع أفراد العائلة في النسخة الثانية من قرية الاحتفالات، التي تقام على سطح نخيل مول. وفي ظل مهرجان دبي للتسوق، يتحول المكان إلى أرض أحلام شتوية متكاملة، مع أنشطة مجانية مميزة، مثل الموسيقى الحيّة، وحلبة للتزلج، وشجرة كريسماس ضخمة، وتخصيص مساحة للعب الأطفال، بينما يتسوق الكبار، ليحظوا بفرصة ربح جوائز، يومياً حتى 2 يناير 2022، من 4 عصرا حتى 10 مساء.

مكافآت بلو من الفطيم

خلال فترة نهاية أسبوع واحدة فقط، يحصل أعضاء برنامج الولاء «بلو»، على فرصة الربح بمكافآت عديدة مع مهرجان دبي للتسوق، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط، فمع تنزيل تطبيق أعضاء Blue Rewards، يمكنك الاشتراك في فرصة لربح 30 ألف درهم مكافآت نقدية، حيث سيحصل 3 فائزين على 10 آلاف درهم.

ولدخول السحب، يلزم إنفاق 300 درهم كحد أدنى، في أي وجهة للبيع بالتجزئة من الفطيم، في الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر. كما يمكن الاستمتاع باسترداد نقدي مضاعف على جميع مشترياتك. لذا، سواء كنت تبحث عن تحديث خزانة ملابسك، أو الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، أو تجميل مساحات المعيشة الخاصة بك، فلن يكون هناك وقت أفضل من هذا للتسوق.

شي إن يوتوبيا

خلال مهرجان دبي للتسوق، بإمكانكم اختيار القطع المفضلة من ألبسة العلامة التجارية «شي إن» العصرية، المتوفّرة في مقر متجر «شي إن يوتوبيا» المؤقت، من 16 حتى 23 ديسمبر، مع عروض دي جي حية، وورش إبداعية حول الفنون والحرف اليدوية، وعروض أزياء بالقرب من عين دبي، في جزيرة بلوواترز.

ويوفر المتجر المؤقت الخاص بعلامة «شي إن» العالمية، في جزيرة بلوواترز، فرصة مميزة لالتقاط أجمل الصور مع خلفية بانورامية خلّابة، مع التعرف أكثر إلى هذه العلامة التجارية، بكل ما تتضمنه في عالم الأزياء والموضة والجمال. ويمكن الفوز بجوائز قيّمة من صندوق هدايا «شي إن»، وذلك من خلال مسح رمز حصري، وتنزيل تطبيق «شي إن»، حتى 23 ديسمبر.

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