«أسبوع غاز البترول المسال» يؤكد الدور المحوري للطاقة المتجددة والابتكار

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت مجموعة إينوك، بالتعاون مع «غاز الإمارات»، عضو مجموعة إينوك، فعاليات أول نسخة من «أسبوع غاز البترول المسال 2021» في منطقة الشرق الأوسط، والذي استضافته المجموعة بشكل حصري، ونظّمته الجمعية العالمية لغاز البترول المسال. كما أقيمت الدورة الثالثة والثلاثين للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال على هامش الحدث.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس «مطارات دبي» الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بأسلوب يجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «طاقة من أجل الغد»، وأكدت الفعاليات الدور المحوري للطاقة المتجددة والابتكار.

وشهد الحدث الذي انعقد على مدار خمسة أيام مشاركة 450 عارضاً ونحو 2000 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وشهد اليوم الافتتاحي إلقاء كلمات رئيسية لكل من البروفيسور يمي أوسينباجو، نائب رئيس نيجيريا؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تفخر إينوك بتوفير منصة تسهم في دفع عجلة الحوارات البناءة حول مواضيع الاستدامة والابتكار، خلال «أسبوع غاز البترول المسال».

حيث تسهم هذه النقاشات الملهمة بدعم تحوّل القطاع وتمثّل حافزاً لتعزيز الابتكار وتبني ممارسات التنمية المستدامة.

وتماشياً مع رؤيتنا بتوفير القيمة المستدامة وأدائنا المتفوق في القطاع نلتزم في إينوك بدعم تحوّل أعماله نحو ممارسات التنمية المستدامة والمساهمة في استشراف مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال جيمس روكال، الرئيس التنفيذي والمدير العام للجمعية العالمية لغاز البترول المسال: بعد عامين من التخطيط الذي توقف بسبب جائحة كوفيد 19، حقق «أسبوع غاز البترول المسال» في دورته الأولى بحضور شخصي نجاحاً باهراً على كافة المستويات.

وتحت شعار «طاقة من أجل الغد»، سلّط المؤتمر الضوء على الدور الكبير، الذي يسهم به قطاع غاز البترول المسال في مستقبل الطاقة العالمي، سواء كان ذلك عبر غاز البترول المسال التقليدي أو غاز البترول المسال المتجدد.

وجمع «أسبوع غاز البترول المسال» نخبة من الشخصيات الرائدة في القطاع، بمن فيهم برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة إينوك؛ ونادر الفردان، مدير أول- تسويق الغاز ومدير عام شركة غاز الإمارات؛ وساتيش كومار، مدير التسويق في شركة النفط الهندية؛ ود. أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي.

وسكوت فوستر، مدير شعبة الطاقة المستدامة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا؛ ويمي أديتونجي، المدير التنفيذي للمجموعة في شركة البترول الوطنية النيجيرية؛ وبرام غريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «إس اتش في إنرجي». وستنعقد النسخة المقبلة من «أسبوع غاز البترول المسال» بالعاصمة الهندية نيودلهي من 5 حتى 9 ديسمبر 2022.

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