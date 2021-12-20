«آفاق الإسلامية للتمويل» تشارك في «مهرجان ليوا تل مرعب»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «آفاق الإسلامية للتمويل» عن مشاركتها في «مهرجان ليوا تل مرعب»، الذي اعتمده «نادي ليوا الرياضي» بالتعاون مع «هيئة أبوظبي للسياحة»، في نسخته الجديدة الممتدة حتى 31 ديسمبر 2021.

من خلال مشاركتها في هذا المهرجان، تقدّم «آفاق الإسلامية للتمويل» برنامجاً خاصاً لتمويل السيارات الفاخرة والفارهة، يشمل تمويل شراء «الكارافان» بأنواعها، ومركبات الرياضات المائية.

وعربات الكثبان الرملية، ومختلف أنواع الدراجات الهوائية، كما تمنح زوار المهرجان فرصة الاستفادة من عروضٍ استثنائية على منتجاتها وخدماتها المالية، من البطاقات الائتمانية إلى تمويل السيارات والتمويل الشخصي وغيرها، وتتميز خيارات التمويل بمعدلاتٍ منخفضة وشروطٍ تنافسية، بالإضافة إلى منتجاتها الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»: «لا شك في أنّ مشاركتنا»مهرجان ليوا تل مرعب«الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من»«مهرجان ليوا الدولي»، هذا الحدث العالمي الذي ينتظره الجميع، تشكل قيمةً مضافة لحضورنا في أهم الفعاليات التي تشهدها دولة الإمارات.

ولاسيما تلك التي تحاكي روح الشباب، من خلال البطولات الرياضية المتنوّعة المليئة بالتحدي والإثارة، وتمنحنا فرصة تقديم عروضٍ استثنائية يستفيدون منها لتمويل مركباتهم الرياضية بمختلف أنواعها، بمعدّلات منخفضة وشروط تنافسية جعلت من «آفاق» الشركة الرائدة في قطاع التمويل، محلياً وفي المنطقة«.

ويُعتبر»مهرجان ليوا الدولي) الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يشارك فيه عددٌ كبير من أبناء الإمارات، ويشتمل على رياضات المحركات والبطولات والأنشطة التراثية والترفيهية التي ستضفي مزيداً من الحيوية على منطقة الظفرة، بما في ذلك سباق السيارات، وسباق الدراجات، وتحدّي مضمار الموتوكروس، وسباق الهجن، وسباق الخيل، ومسابقة السيارات الكلاسيكية، ومضمار مرعب للانجراف الحر.

على مدار 16 يوماً، يستعرض هذا المهرجان التراث الإماراتي، من خلال مسابقاتٍ مميزة، كالتخييم وركوب الدراجات الهوائية في صحراء تل مرعب. وسيكون الختام مع تحدي صعود تل مرعب للسيارات في آخر ثلاثة أيام من المهرجان.

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