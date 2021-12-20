«سيليكت العقارية» تكشف عن أول فندق ومشروع سكني يحملان علامة «سيكس سينسز» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة سيليكت للتطوير العقاري العالمي وشريكتها في المشروع شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (ESIC) اتفاقية إدارة مع فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسز لتطوير أول مشروع سكني وفندق فاخر للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم «سيكس سينسز رزيدنسز ذي بالم دبي».

من المقرر أن يبدأ بناء المشروع في يناير من العام 2022 وأن ينتهي في الربع الرابع من العام 2024 على أن يمتد على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة. وستعزز هذه الشراكة مع سيكس سينسز محفظة التطوير العقاري المتنامية لمجموعة سيليكت والتي تضم أكثر من 7,000 وحدة سكنية تم تسليمها إلى العملاء و3,750 وحدة سكنية قيد الإنشاء.

وتماشيًا مع شغف علامة سيكس سينسز بالعافية والمجتمع والتصميم المستدام، سيضم «سيكس سينسز رزيدنسز ذي بالم دبي» 60 غرفة ضيوف ووسائل راحة متنوعة ومرافق تشمل المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وملعب اسكواش وناديًا للأطفال وسبا ومكتبة ومركزًا صحيًا وأحواض سباحة ومساحة شاطئية مخصصة تحتل بأكملها مساحة أكثر من 60,000 قدم مربعة.

وستتولى سيكس سينسز إدارة المشروع السكني الفخم والذي يشمل 121 بنتهاوس و32 فيلا سماوية و9 فلل شاطئية مميزة تسمح بالوصول إلى مرافق الفندق. ولا بد من الإشارة إلى أنه تم تصميم المشروع بأكمله لمنح المقيمين أقصى درجات الخصوصية الفردية، مع مساحات خضراء فسيحة وإطلالات طبيعية خلابة وعدد من المرافق الترفيهية والرياضية والتجارية، وذلك مثل الحدائق وملاعب التنس والبادل ومسارات الجري.

وتعليقًا على الشراكة، قال رحيل أسلم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت: «يسرّنا أن نبرم شراكة مع سيكس سينسز لتقديم العلامة التجارية المرموقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ت

تمتّع سيكس سينسز بعروض مميزة وتراث قوي، فضلاً عن التزامها الراسخ في مجال الاستدامة والعافية وهو ما يناسب تمامًا مجتمع نخلة جميرا. ومع تزايد شعبية المواقع الهادئة المطلة على الشاطئ، سيوفر الفندق والمشروع السكني الفخم الجديد «سيكس سينسز رزيدنسز ذي بالم دبي»، والذي يحمل علامة سيكس سينسز أرقى مستويات المعيشة والضيافة العالمية لكل من المقيمين والزائرين على حد سواء».

وأضاف خالد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، قائلاً: «نعتقد أن هذه الشراكة الاستراتيجية لبناء المشروع السكني الفاخر والفندق «سيكس سينسز رزيدنسز ذي بالم دبي»، والذي يحمل علامة سيكس سينسز ستعزز قطاع العقارات والضيافة المزدهر في دبي».

وتعليقًا على الإعلان وعلى دخول العلامة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيكس سينسز نايل جايكوبز:

يمثل «سيكس سينسز رزيدنسز ذي بالم دبي» علامة فارقة جديدة على مستوى نمو العلامة ودخولها هذه الوجهة الرائعة. ويعتبر المشروع الجديد بمثابة فرصة لدمج قيم الاستدامة والعافية التي تتمتّع بها سيكس سينسز مع الثقافة والتقاليد الإماراتية الفريدة.

يمتلك المشروع موقعًا استراتيجيًا على بعد سبع دقائق من مدينة دبي، وسيتيح لسكانه في منطقة غرب الهلال في نخلة جميرا فرصة العيش ضمن مجتمع متنوع وهادئ قرابة عدد متزايد من مناطق الجذب في الجزيرة، بما في ذلك ذا بوينت والنخيل مول وذا فيو، فضلاً عن الإطلالات البانورامية على البحر وأفق دبي.

مع مزيج لا مثيل له من وسائل الراحة الحديثة وعروض المأكولات والمشروبات العالمية والموقع المركزي، من المقرر أن يصبح المشروع وجهة بارزة في مجتمع نخلة جميرا النابض بالحياة، على أن تبدأ مبيعات الوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2022.

ومنذ تأسيسها في العام 2002، اكتسبت مجموعة سيليكت العقارية سمعة طيبة من حيث المصداقية والجودة. تشمل مشاريع الشركة مشاريع عقارية حائزة على الجوائز في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. و

مع اعتبار قسم تطوير المشاريع العقارية أساس أعمالها، سلّمت المجموعة أكثر من 7,000 وحدة سكنية إلى العملاء بمساحة إجمالية تبلغ 13.5 مليون قدم مربعة وإجمالي قيمة أراض تبلغ 11.5 مليار درهم إماراتي حتى الآن. وحاليًا، يجري العمل على إنشاء 3,750 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تبلغ 6.5 ملايين قدم مربعة وقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم إماراتي، وهي حالياً في مراحل مختلفة من التطوير.

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