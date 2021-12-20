«سيدات أعمال عجمان» يطلع على مشاريع المركز الدولي للزراعة الملحية

المصدر: عجمان – البيان

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قام وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة المجلس، بزيارة إلى المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على برامج ومشاريع المركز.

وشارك في الزيارة منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وضم الوفد عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعدداً من سيدات ورائدات الأعمال.

واطلع الوفد على جهود المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في مجال التنمية والابتكارات والبحوث الزراعية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وسبل الاستغلال الأمثل من الموارد المتاحة، كما قام الوفد بجولة في متحف الإمارات للتربة، وشارك الحضور في ورشة تفاعلية قدمها الخبراء من مركز «إكبا» حول التعرف على طهي الأطباق الصحية باستخدام النباتات الملحية والنصائح المتبعة للطهي الصحي، والقيم الغذائية للنباتات.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، على أهمية الزيارة ودورها في زيادة فرص سيدات الأعمال من فتح مشاريع جديدة مرتبطة بالزراعة والمطاعم الصحية، مشيرة إلى جهود المجلس لتنويع الشراكات وتكثيف برامج الزيارات المستهدفة ضمن الخطة المعتمدة لمجلس سيدات أعمال عجمان بهدف بحث فرص التعاون مع كافة الجهات وفتح آفاق لأفكار ومشاريع جديدة موجهة لسيدات الأعمال، لا سيما المعتمدة على الإبداع والابتكار.

وقالت الدكتورة آمنة: مجلس سيدات أعمال عجمان يرتبط بشراكة مباشرة مع المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» بهدف تنفيذ مبادرات نوعية لتشجيع سيدات الأعمال على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتنفيذ مشاريع زراعية مبتكرة تعزز الاستفادة من المساحات غير المستخدمة في المنازل وتعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة والزراعة المائية، الأمر الذي يدعم جهود المجلس للمساهمة في مجال الأمن الغذائي والمائي.

وأوضحت رئيسة مجلس سيدات أعمال أن الزيارة تأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والهادفة إلى دعم ريادة الأعمال الزراعية وتنمية القدرات، والتعاون المشترك لإيجاد وسائل وأدوات تحفز سيدات الأعمال على الاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة مساهمتهن في مجال الأمن الغذائي.

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