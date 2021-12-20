وجهات «نخيل» تحصد 4 جوائز من «جوائز السفر العالمية 2021»

المصدر: دبي - البيان

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حازت «نخلة جميرا»، الأعجوبة المعمارية والمشروع الرئيسي الرائد التابع لشركة «نخيل»، جائزة «المشروع السياحي الرائد في العالم» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2021، كما توجت ثلاثة مشاريع من أحدث مناطق الجذب والوجهات في الجزيرة في الحدث المرموق لهذا العام.

• «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة المذهلة التابعة لــشركة «نخيل»، والتي تم افتتاحها في قمة برج «ذا بالم تاور» في وقت سابق من العام الجاري، تنال لقب «معلم الجذب السياحي الجديد الرائد في الشرق الأوسط».

• بالم ويست بيتش، وجهة «نخيل» الشاطئية للمطاعم والترفيه، والتي تم افتتاحها في 2020، تفوز بجائزة «الوجهة الشاطئية الرائدة في دبي».

• فندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم»، معلم الجذب الرئيسي الآخر الواقع في برج «ذا بالم تاور»، يفوز بجائزة «الفندق الجديد الرائد في العالم».

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «نخيل»: تواصل شركة «نخيل» تقديم وجهات رائدة للمقيمين والسياح في دولة الإمارات من شأنها المساهمة بشكل إيجابي في دعم قطاعي السياحة والترفيه بدبي. يشرفنا تكريم «نخلة جميرا» - ووجهاتنا الرئيسية في الجزيرة التي تم افتتاحها بنجاح بالرغم من تحديات الوباء - في حفل توزيع جوائز السفر العالمية.

تسلط الجوائز المرموقة الضوء على أبرز المعالم في القطاع السياحي بدبي بما في ذلك الأعجوبة المعمارية المتنامية «نخلة جميرا».

يتكون برج «ذا بالم تاور»، المشروع متعدد الاستخدامات التابع لشركة «نخيل»، الواقع في قلب «نخلة جميرا»، من 52 طابقاً، ويضم فندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم»، الذي يشغل المستويات الـ18 الأولى، و432 شقة فاخرة في المستويات من 19 إلى 47، ومجمعاً ترفيهياً مكوناً من ثلاثة طوابق للمطاعم والتسلية والترفيه.

حيث يضم المستويان 50 و51 «أورا سكاي بول»، أعلى حوض سباحة إنفينيتي في العالم بزاوية 360 درجة، ومطعم «سوشي سامبا» المشهور عالمياً، والذي تم افتتاحهما نوفمبر العام الجاري، فضلاً عن منصة المشاهدة «ذا ڤيو آت ذا بالم» الواقعة في المستوى 52.

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