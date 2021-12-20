«تبريد» توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للتوسع في الهند

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو في مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية، يركز عملها على القطاع الخاص في الدول النامية.

استثمرت مؤسسة التمويل الدولي منذ تأسيسها عام 1956 أكثر من 321 مليار دولار في الدول النامية.

ويشمل نطاق الشراكة ملكية «تبريد الهند»، وهي شركة فرعية تابعة لشركة «تبريد» يجري حالياً نقلها إلى شركة قابضة جديدة مقرّها سنغافورة مملوكة بواقع 75% لشركة «تبريد» و25% لمؤسسة التمويل الدولية.

وستتأسس الشركة القابضة بالتزام أولي من الشركاء بقيمة 100 مليون دولار. وستعمل على الاستثمار في مشاريع تبلغ قيمتها ما يقرب من 400 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتسعى الشركة الجديدة إلى توفير ما يقرب من 100000 طن تبريد لخدمة عدد من المشاريع الصناعية والتجارية، إضافة إلى وجهات التسوّق وتجارة التجزئة بالهند.

واتفقت «تبريد» ومؤسسة التمويل الدولية على معايير لتحديد أهلية الاستثمار، والتي تشمل متطلّبات صارمة خاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لجميع المشاريع في تلك الدول، كما ستعمل المؤسسة على الإعلان عن الإفصاحات العامة المتعلّقة بالبيئة والاستدامة قبل الاستثمار في أي مشروع.

وتعد الهند الدولة الرئيسة المستهدفة من خلال الشراكة، حيث تشهد معدلات استهلاك منخفضة للتبريد للفرد، ونمواً سريعاً في قطاع التبريد في مختلف القطاعات، مما يعزز من أهمية اعتماد تبريد المناطق، لتتمكن الهند من تحقيق أهدافها الطموحة المتعلّقة بالمناخ.

وشهدت الآونة الأخيرة عدداً من التطورات المبشرة على الصعيدين السياسي والتنظيمي، بما في ذلك الإعلان عن خطة عمل للتبريد لتمكين النمو المستدام الضروري لمواجهة احتياجات الهند من التبريد، مع التركيز على تبريد المناطق باعتباره من القطاعات الواعدة.

وهذا ما دفع الكثير من الهيئات الحكومية والمدن الذكية في الهند، للعمل على تقييم إمكانية دمج تبريد المناطق في التخطيط والتطوير الحضري، لطالما دعمت «تبريد» هذه المبادرات، كما قامت مؤخراً بعقد محادثات مع عدد من أهم المطورين العقاريين لتقييم فرص التعاون، مع التركيز على عدد من الأسواق الصغيرة المحددة في مختلف أنحاء الهند.

وقال مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية: مع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، تصبح عملية توفير خدمات التبريد تحدياً إنمائياً كبيراً، خاصة في الاقتصادات الناشئة الواقعة في منطقة المناخ المداري.

وهذا التعاون يقع في صميم التزامات مؤسسة التمويل الدولية، حيث سنتمكّن من خلال شراكتنا مع تبريد من توفير حلول تبريد ابتكارية مستدامة مطلوبة بشدة في الهند.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»: الاتفاقية خطوة إيجابية مهمة للشركة في الهند، وقد رسخت مؤسسة التمويل الدولية حضورها بهذه المنطقة، حيث قامت بتوفير العديد من فرص الاستثمار، وعملت على تعزيز أداء ونجاح العملاء، بالإضافة إلى النهوض بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

لذا كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نتعاون معها لتبادل الخبرة فيما بيننا، وتتمتع الهند بأهمية استراتيجية لنا، فهي تشهد أسرع معدلات نمو الطلب على الطاقة في العالم حالياً.

يستهلك تبريد المناطق بالمعدل نصف الطاقة التي تحتاج إليها طرق التبريد التقليدية. وبالنسبة لدولة مثل الهند، وجود حلول تبريد موثوقة يسهم بتحقيق التقدم الصناعي والزراعي والمجتمعي، ونتطلع قدماً إلى المساهمة الفعالة في تعزيز ازدهارها مع ضمان الاستدامة، التي تعد مسألة غاية في الأهمية لمستقبلنا جميعاً.

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