«أدنوك للتوزيع» تؤكد التزامها بافتتاح محطات جديدة في السعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أدنوك للتوزيع، افتتاح أحدث محطات أدنوك للتوزيع في السعودية، وهي أول محطة تقدم كافة الخدمات العصرية التي توفرها الشركة، مثل خدمات التزود بالوقود، ومتاجر التجزئة.

حيث تضم المحطة متجر واحة أدنوك، ومركز غسيل السيارات وتبديل الزيت.

وخلال النصف الأول من 2021، حصلت أدنوك للتوزيع، على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2020، وفبراير 2021. وتعتزم أدنوك للتوزيع، افتتاح المزيد من محطات الخدمة في المملكة العربية السعودية، في عام 2021، وذلك في إطار جهودها للتوسّع محلياً ودولياً، تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

وتُعد المحطة الجديدة، أول محطة في المملكة، يتم تشييدها وإدارتها بالكامل من قبل أدنوك للتوزيع، من أجل توفير تجربة تزود بالوقود وتسوق عصرية وحديثة للعملاء، والمناطق السكنية في المملكة العربية السعودية.

ستقدم المحطة خدمات التزود بالوقود وغير الوقود، بالإضافة إلى خدمات غسيل السيارات، وتبديل الزيت، الملحقة بالمحطة، كما ستضم أيضاً أول متجر واحة أدنوك المميز في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم باقة واسعة من الخيارات، التي تشمل الأطعمة الطازجة والوجبات الساخنة والباردة، إلى جانب المشروبات المعدة حسب الطلب.

وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: نعيد بهذا الافتتاح، التأكيد على التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية، من خلال رغبتنا في توسعة حضورنا على صعيدي الاستحواذ.

وتشييد محطات الخدمة. ومع أول محطة خدمة قمنا بافتتاحها في المملكة في عام 2018، يُعد هذا التوسع المستمر، جزءاً رئيساً من خطط النمو الاستراتيجية الشاملة، التي تنتهجها الشركة. كما نتطلع أيضاً إلى افتتاح المزيد من المواقع بنهاية هذا العام، وبدايات العام المقبل.

وقال محمد زباني المدير الإقليمي، أدنوك للتوزيع: لدينا تجربة ثرية، نرغب في تقديمها إلى السوق السعودي. كما أننا عازمون على الوفاء بالتزاماتنا تجاه السوق والعملاء. ويسرنا افتتاح أول محطة خدمة متكاملة، تم تشييدها بالكامل من قبل أدنوك للتوزيع في السعودية، من أجل توفير خدمات تزود بالوقود، وتسوق عصرية وممتعة لعملائنا.

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