«الإمارات للتنمية» و«أبوظبي الأول» يقدمان تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بقيمة 165 مليون درهم لـ «لامبريل»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، تقديم تسهيل تمويلي متجدد، بقيمة 165 مليون درهم، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول لشركة «لامبريل»، مزود الخدمات لقطاع الطاقة الدولي، لتلبية احتياجات الشركة التمويلية.

ويحظى التسهيل التمويلي في الوقت نفسه، بدعم حلول حماية الائتمان من الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية.

ويأتي توفير التسهيل، تماشياً مع استراتيجية المصرف، الرامية إلى دعم الشركات الكبيرة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مساهمتها في النمو الصناعي للدولة.

وسيتم استخدام التسهيل لدعم جهود «لامبريل»، الهادفة إلى تسليم منصتين بحريتين لإنتاج النفط تبنيهما شركة «العالمية للصناعات البحرية» في أحواض البناء التابعة لها بمنطقة الحمرية في الشارقة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تؤكد هذه الخطوة، التزامنا بتقديم التسهيلات التمويلية التجارية المتجددة للشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات في الإمارات.

وتماشياً مع خريطة الطريق الاستراتيجية، التي أعلنّا عنها في بداية هذا العام، فإننا نوفر للشركات الكبيرة، إمكانية الوصول إلى خيارات تمويلية عديدة ومتنوعة، ومن شأن هذا التسهيل، أن يعزز دورنا في تحفيز التدفقات الاستثمارية، والمساهمة في نمو الاقتصاد الإماراتي، ضمن عدة قطاعات.

قال كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشركة «لامبريل»: فخورون بالدعم الذي نتلقاه من مصارفنا الرئيسة، ومن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رغم بيئة الأعمال العالمية الحالية الحافلة بالتقلبات.

وتعكس هذه الخطوة، مستوى الدعم الرفيع، وعلاقاتنا الوثيقة مع المؤسسات المالية الإقليمية.

وقد نجحت «لامبريل» في تحويل قاعدة أعمالها خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث نوعت أنشطتها، لتشمل الطاقة المتجددة، والمشاريع الرقمية. وكلنا ثقة بأن التمويل الجديد، سيعزز ميزانيتنا العمومية، وسيساعدنا على النمو في أسواق الطاقة المتجددة والنفط والغاز.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تعمل الاتحاد لائتمان الصادرات، بشكل مستمر، على تنفيذ الدور المنوط بها، والمتمثل في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي في الدولة، ومن هذا المنطلق، يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الاتفاقية، إلى جانب كل من مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول.

والتي ستسهم في تحقيق النمو الذي تتطلع إليه شركة «لامبريل»، من خلال حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة التي نقدمها، والتي ستوفر الضمانات اللازمة لحماية الشركة من المخاطر التجارية وغير التجارية المحتملة، عند العمل في الأسواق الخارجية.

وقال شيريش بهيد رئيس الخدمات المصرفية للشركات والتجارة والأعمال الدولية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يسرنا استكمال هذه الصفقة مع «لامبريل»، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتزداد أهمية الصفقة خلال هذه المرحلة، التي وضعت فيها الإمارات استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات العشر المقبلة. وبدوره، يلتزم البنك بدعم الشركات مثل «لامبريل»، التي تتطلع إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف، عبر توفير حلول مبتكرة لرأس المال العامل، ما يضمن تحقيق قيمة مضافة لعملائنا، وللاقتصاد الوطني.

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