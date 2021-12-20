شراكة بين «تنامي» الإماراتية و«كليوباترا العقارية» لتسويق مشروعاتها خارج مصر

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت شركة «تنامي» العقارية الإماراتية مع مجموعة كليوباترا للتنمية العقارية، اتفاقية شراكة إستراتيجية، لتصبح بموجبها شركة «تنامي» المسوق الحصري في الشرق الأوسط وخارج مصر لمشاريع مجموعة كليوباترا العقارية المصرية.

تم توقيع الاتفاقية في القاهرة بحضور النائب محمد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا والأستاذ سامر علي النقبي المدير التنفيذي لشركة تنامي العقارية الإماراتية.

وبناء على هذه الاتفاقية تنطلق الشراكة الاستراتيجية الواعدة بينهما بالتسويق لمشروع S-bay SIDI HENEISH في الساحل الشمالي لمصر وهو من أحدث مراحل مشروع قرية «ازميرالدا باي» الذي تمتلكه شركة كليوباترا العقارية في أحد أكثر المواقع تميزاً بين قرى الساحل الشمالي الذي يعتبر من ضمن أجمل 10 شواطئ في العالم.

وتقود شركة تنامي العقارية الآن انطلاقاً من مقرها في إمارة دبي حملات تسويقية لمشروع S-bay في الشرق الأوسط وخارج مصر وتتطلع لتحقيق نتائج كبيرة.

ومن جانبه أكد، سامر علي النقبي المدير التنفيذي لشركة تنامي، أن إتمام التوقيع مع «كليوباترا» إنجازٌ جديدٌ سعينا لتحقيقه، خاصة أن مناخ الاستثمار العقاري في مصر ـ وفقاً للمؤشرات العالمية ـ يُعد الأفضل والأعلى من حيث العوائد أكثر من أي دولة في العالم.

وقال إن منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، منطقة بِكر من حيث الاستثمار السياحي، والطبيعة المتفردة في الجمال، والتي تمنحها ميزة المنافسة على المستوى العالمي وليس الإقليمي فحسب.

ويُعد منتجع sbay smeralda - اس باي إزميرالدا، أحدث وأرقى مشروع سكني ـ فندقي ـ ترفيهي، لمجموعة كليوباترا العقارية في الساحل الشمالي، أسس بعقلية مستنيرة تستشرف العالمية بفكر الحاضر وطموح المستقبل، ويجمع في تفاصيله كل ما تحمله التكنولوجيا من أنماط الترفيه، وما يستوعبه الخيال من فنون التصميم وروعة التشييد.

وتتواصل أعمال التنفيذ في المشروع حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للفندق السياحي وافتتاحه في صيف 2021، كما تتواصل أعمال الإنشاءات في المرحلة الثانية والثالثة للمشروع السكني، والتي بيعت بالكامل.

ومشروع اس باي إزميرالدا، الأول من نوعه الذي يستخدم تقنيات الـ5G للمدن في الفكر والتصميم واستخدام الطاقة والتكنولوجيا، ويستهدف الباحثين عن نمط جديد للحياة قائم على أحدث النظم العصرية الدامجة بين حداثة التقنية ورفاهية الإقامة، وإنسانية المكان.

حيث يُناسب كافة الفئات العمرية والشباب الذين يجدون متسعاً من الخصوصية والهدوء والاستجمام وسهولة التنقل والاستمتاع بجمال الطبيعة وانسيابية الحركة.

جدير بالذكر أن شركة تنامي العقارية التي أُسست عام 2015 استطاعت أن تصنع علامة فارقة في مجال التطوير والاستثمار العقاري جعلت منها واحدة من أكثر الشركات تميزاً ونجاحاً في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية بما فيها خدمات إدارة الاستثمار العقاري والخدمات الاستشارية للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

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