رأس الخيمة تستعد لاستقبال 2022 بعرض عالمي للألعاب النارية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تستعد إمارة رأس الخيمة كعادتها سنوياً في إمتاع زائريها ومواطنيها ومقيميها لاستقبال العام الميلادي الجديد، في أكبر احتفالية بهذه المناسبة، تشهدها الإمارة وزائروها من كافة إمارات الدولة.

وذلك يوم الجمعة 31 ديسمبر لإحياء حفلة رأس السنة الميلادية 2022، التي تلقى إقبالاً كبيراً من كافة إمارات الدولة وخارجها، باعتبارها آخر ليلة من العام 2021، لتضفي عليها أجواء البهجة والفرح والتفاؤل بالعام الجديد.

كما يواكب بدء الاحتفالية واستقبال العام الجديد عرض عالمي للألعاب النارية حصرياً لإمارة رأس الخيمة، التي اعتادت أن تقدمه سنوياً لجمهور حفل رأس السنة الميلادية، تتصدر به احتفالاتها وتسجل به الأرقام القياسية.

لتضاف إلى إنجازاتها السابقة في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، عبر عرض مذهل للألعاب النارية تفاجئ به الجمهور، وتأسر به قلوب العالم المشاهدين احتفاء بقدوم العام الجديد 2022.

ويستقبل مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمرا بجوار فندق والدورف أستوريا الحفل الساهر، ويحييه نخبة من نجوم الفن العربي الأصيل، من مصر نجم العرب الفنان رامي صبري.

ومن العراق صاحبة الصـــوت الســـاحـــر والمميز الفنانة أصيل هميم، ومن لبنان الفنان المبدع الشامل زياد برجي، حيث يمتعون جمهورهم بباقة من أجمل أغانيهم، ويبدأ استقبال الجمهور للحفل التاسعة من مساء يوم الجمعة 31 ديسمبر، ليبدأ الحفل العاشرة مساء، ويستمر حتى بعد منتصف الليل.

وسيتم طرح تذاكر الحفل على موقع الـ https://rak.platinumlist.net/event-tickets/82740/rak-nye-2022-with-aseel-hameem-ramy-sabry-and-ziad-bourji، لتكون متاحة للجمهور من داخل وخارج الدولة.

لافتين إلى أنه سيتوفر أيضاً شاشات عرض كبيرة، في مواقع استراتيجية لتغطية احتفالية رأس السنة، ليشاهد الجمهور من خلالها إطلاق أكبر عروض للألعاب النارية في العالم، ويصاحبها أيضاً الاستمتاع بباقة من الأنشطة والفعاليات العائلية، على أجمل شواطئ رأس الخيمة.

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