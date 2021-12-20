المعهد الدولي للأحجار الكريمة يكشف عن حزمة برامج للتوسع خلال 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف المعهد الدولي للأحجار الكريمة «IGI»، الرائد عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات عن نجاحات عام 2021 وخططه لعام 2022.

استجابة للطلب المتزايد على التدريب، في يوليو 2021، أطلق المعهد الدولي للأحجار الكريمة بوابة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت لمتخصصي المجوهرات في الولايات المتحدة كمشروع تجريبي.

تمت محاكاته وفقاً لاحتياجات القطاع حديثاً، وتغطي البوابة التعليمية سلسلة من موضوعات تصنيف الألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى وحدات عن تجربة العملاء وأيضاً التصميم، والعديد من الموضوعات الأخرى. كما قامت العلامة التجارية أيضاً بتقديم خدماتها التعليمية التجارية في جمهورية مصر العربية.

خلال هذا العام، تم اعتماد الشركة بشهادة ISO 17025 لتصنيف وفحص الماس والمجوهرات والأحجار الكريمة بالكامل، و ISO 9001 لجميع عملياتها الداخلية و SC & -007 لتتبع المصدر والاستدامة البيئية للماس.

في خطوة لزيادة تسريع التعليم والوعي بسوق المجوهرات، في النصف الثاني من عام 2021، تعاون المعهد الدولي للأحجار الكريمة مع مجموعة دبي للمجوهرات كشريك المعرفة. كجزء من هذا التعاون، كان المعهد الدولي للأحجار الكريمة على رأس تقديم ندوات تفاعلية لمتخصصي قطاع المجوهرات.

تم إجراء العديد من الجلسات، بعضها بشكل خاص وحصري لأعضاء مجموعة دبي للمجوهرات وتم تدريب أكثر من 400 متخصص في القطاع من قبل المعهد الدولي للأحجار الكريمة.

وقال شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط: «كانت الأشهر الـ12 الماضية مثمرة ومجزية لنا في المعهد الدولي للأحجار الكريمة. لقد حققنا نجاحاً هائلاً على خلفية العديد من عمليات الإطلاق وشهادات الاعتماد والمكاسب الداخلية. بفضل خبرتنا في الأسواق العالمية والشرق الأوسط، تمكنا من إظهار خبرتنا في تصنيف واعتماد المجوهرات والأحجار الكريمة ورفع مستوى الصناعة لعدة سنوات حتى الآن».

تتضمن الخطط الإستراتيجية التي يتم تطويرها لعام 2022 تحسين خدمات التحقق من الجودة والمصادقة التي يقدمها المعهد الدولي للأحجار الكريمة. كما سيركز المعهد على زيادة الشفافية عبر آلية الفحص والتصنيف وسلامة سلسلة التوريد.

في العام المقبل، سيعزز المعهد الدولي للأحجار الكريمة على التزامه بتقديم تجربة عملاء متميزة من خلال تحسين المشاركة الرقمية وتزويدهم بالأدلة والتوصيات والنصائح والمفاهيم التفصيلية.

تماشياً مع مقاييس الاستدامة العالمية وحملة المعهد الدولي للأحجار الكريمة الخاصة لتعزيز الاستدامة والمصادر الأخلاقية، ستعمل العلامة التجارية على تعزيز بوابتها على الإنترنت، والتي لا توفر فقط معلومات عن الجوانب المادية للأحجار ولكن أيضاً تلقي الضوء على المصدر والأصل.

وأضاف شاستري: «بينما نشق طريقنا إلى عام 2022، نعتقد أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا للاستفادة من الغرض الأساسي من المعهد الدولي للأحجار الكريمة ورسم خارطة طريق عملية نحو عام جديد ناجح.

من خلال تقييماتنا الداخلية، فإن الفجوات في قطاع المجوهرات واضحة تماماً. ولهذه الغاية، عمل فريقنا بجد لرسم مسار واسع للعمل يتضمن الاستفادة من نقاط قوتنا، وتشكيل أوجه التعاون وتوسيع وجودنا الإقليمي لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة ومتنامية في الشرق الأوسط وخارجه. متحمسين لما يخبئه لنا العام المقبل ونتطلع إلى تحقيقه بما يتناسب مع استراتيجيتنا».

ويضم المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) 18 مختبراً منتشرة في جميع المراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، بالإضافة إلى 8 مرافق تعليمية. على مدار 45 عاماً، قدمت IGI لبائعي المجوهرات بالتجزئة والمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تقارير تصنيف الألماس المستقلة.

وتقارير الأحجار الملونة، وتقارير تحديد هوية الأحجار وتقييمها، وتصديق قطع الألماس وإثبات المنشأ، وخدمات النقش بالليزر، بالإضافة إلى إصدار شهادات المجوهرات التقليدية. تتواجد IGI في الشرق الأوسط، منذ عام 2001 مع أول مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة.

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