عالم فيراري ووارنر براذرز أبوظبي تستقبلان موسم الشتاء باحتفالات مبهجة

المصدر: أبوظبي – البيان

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دعت عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي الضيوف من العائلات والأصدقاء لزيارة مرافقها والاستمتاع بأجمل الألعاب والأفعوانيات والمرافق الترفيهية بمناسبة حلول موسم الشتاء. وإلى جانب الأجواء الاحتفالية المبهجة ومقابلة شخصيات الموسم المفضلة لديهم، ستتاح للضيوف الفرصة للمشاركة في تسجيل رقمين قياسيين عالميين خلال فعاليتين لغينيس للأرقام القياسية.

كما تستضيف عالم فيراري أبوظبي احتفالية «الشتاء في شوارع إيطاليا» مع مجموعة فريدة من الأنشطة والاحتفاليات، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع باستعراضات «لا بياتزا» مع سباق الرنة وعرض «كاندي كان»، بالإضافة إلى العروض الموسيقية لفرقة «جنغل بيل روك باند». كما سيمضي الضيوف أوقاتاً رائعة بين الأشجار المغطاة بالثلوج وسيتمكنون من اختبار مهاراتهم في ملعب الجولف المصغر المؤلف من تسع حفر.

وستعمّ بهجة موسم الشتاء مع الديكورات، حيث تتألق أكاليل الزهور المزينة بالنجوم المتلألئة، إلى جانب مجسمات كسارة البندق وكعك الزنجبيل وغيرها. وسترحب الفعاليات الرئيسية مثل «هولي جولي كرافت» و«مصنع الزنجبيل» بجميع الضيوف والعائلات للاستمتاع بأجواء وبهجة احتفالات موسم الشتاء.

ولإضفاء المزيد من المرح لجميع الضيوف، تدعو عالم فيراري أبوظبي العائلات والأصدقاء المشاركة في تلوين لوحة عملاقة باستخدام الألوان لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأكبر عدد مشاركات في تلوين لوحة عملاقة.

وفي عالم وارنر براذرز أبوظبي، سيكون الضيوف على موعد مع احتفالية «موسم الشتاء» التي تحمل لمسة خاصة لهذا العام، حيث تقدم الوجهة استعراض «باغز ينقذ الأعياد» الجديد كلياً مع الشخصيات المحبوبة «باغز باني» و«توم وجيري» و«تويتي» و«سيلفستر». وستكون شخصية «دافي داك» بانتظار الضيوف لأداء بعض الحركات الراقصة معاً.

وبمساعدة الشخصيات المحبوبة في المدينة مثل «باغز باني» و«لولا باني» و«تويتي» و«سيلفستر» و«دافي داك»، سيتاح للضيوف أيضاً المشاركة في تسجيل رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد تواقيع على بطاقة معايدة. وسيفتح مطعم «ذا ستارلايت» أبوابه أمام الضيوف ليحملهم في رحلة عبر الزمن إلى ثلاثينيات القرن الماضي لقضاء أجمل أوقات العام مع شخصياتهم المفضلة.

جميع الضيوف والعائلات على موعد مع العديد من الألعاب والتجارب المميزة في موسم الشتاء، كما ستتاح لهم فرصة مميزة لدخول التاريخ بتسجيل رقم قياسي جديد!

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

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