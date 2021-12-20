اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم تنظيم الأصول الافتراضية والمشفرة

المصدر: البيان

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ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة لحكومة دبي في خلق قطاعات اقتصادية مستقبلية تم الإعلان اليوم عن اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغيلها في إمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس سعى دبي المستمر لتبني التوجهات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية واجتذاب المواهب وأصحاب التخصصات الواعدة.

وسيقوم مركز دبي التجاري العالمي بالعمل مع القطاع الخاص والجهات المعنية لبناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، وصياغة معايير صارمة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود لتوفير وبناء منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية والمشفرة بالتعاون مع كافة السلطات في دبي.

وفي ضوء جهود تطوير أسواق الأصول الإفتراضية بدبي سيتم العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لمنتجات الأصول الرقمية مثل Crypto، والرموز غير القابلة للاستبدال NFT وغيرها من المنتجات المستقبلية التي تدعم بناء بيئة أعمال متكاملة وآمنة للأصول الافتراضية والمشفرة في إمارة دبي بما يرسخ مكانتها العالمية في هذا المجال.

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