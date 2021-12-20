تراجع مؤشرات الأسهم.. والسيولة تلامس المليارين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مقتفية أثر تراجعات البورصات العالمية نهاية الأسبوع الماضي. وانخفض سوق دبي 3.55% إلى مستوى 3156.72 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا السلع، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 2.32% ليصل إلى مستوى 8650 نقطة مع هبوط المؤشرات القطاعية باستثناء الخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.98 مليار درهم، منها 1.6 مليار في أبوظبي و376.3 مليوناً بدبي. وجرى تداول 536.9 مليون سهم، موزعة بواقع 244.9 مليوناً في أبوظبي و292 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 13121 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3.43% مع تراجع «دبي الإسلامي» 3.25% و«الإمارات دبي الوطني» 4.24%. وانخفض قطاع العقار 4% بعد هبوط «إعمار العقارية» 4% و«إعمار للتطوير» 4.55% و«الاتحاد العقارية» 8.03% و«ديار» 5.55% فيما استقر «داماك». ونزل قطاع الاستثمار 4.43%. وهبط قطاع النقل 1.53%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 83.4 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 67 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 56.25 مليوناً. ولم يرتفع بسوق دبي سوى سهمين وهما: «تكافل الإمارات» 8.47%، و«الإمارات للمرطبات» 3.25%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.77%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 11.9 مليون درهم، منها 9.67 ملايين درهم للخليجيين و2.2 مليون درهم للمواطنين، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 2.67%. ونزل قطاع الاستثمار 1.28%. ونزل قطاع العقار 2.5%. وتراجع قطاع الاتصالات 3.47%. وهبط قطاع الطاقة 1.62%. وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط، مستقطباً 511.15 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 217.27 مليوناً. وحقق سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع بنسبة 11.11%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 65.6 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

مالت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 257.81 مليون درهم، منها 4.27 ملايين درهم في دبي و253.53 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 257.8 مليون درهم، منها 4.27 ملايين درهم في دبي و253.5 مليون درهم في أبوظبي.

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