بنوك دولية بالإمارات تغير عطلتها الأسبوعية

المصدر: دبي - رويترز

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تعتزم فروع بنوك دويتشه بنك وجيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال تغيير عطلتها الأسبوعية، ابتداء من العام الجديد إلى السبت والأحد في الإمارات، التي قررت أن توفق أسبوع العمل فيها مع معظم الأسواق العالمية.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز»: إن فرع البنك الألماني دويتشه بنك سيعمل اعتباراً من الثالث من يناير من الاثنين إلى الجمعة بدلاً من أسبوع العمل الحالي من الأحد إلى الخميس.

وقال بنك جيه.بي مورجان ومقره «وول ستريت» إنه سيوفق أسبوع العمل فيه بالإمارات مع أسبوع العمل هناك مع قدر من المرونة مثل السماح بوقت للصلاة يوم الجمعة.

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