«ألفا ظبي» تستثمر مليار درهم في «تعزيز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ألفا ظبي القابضة، اعتزامها استثمار مليار درهم في شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المعروفة باسم «تعزيز» ضمن خطط الشركة التوسعية التي تم الإعلان عنها أخيراً، حيث تم تخصيص ميزانية بنخو 8 مليارات درهم للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل الإمارات وخارجها كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «إن «تعزيز» وعملياتها في أبوظبي هي الاستثمار الأمثل وإضافة مهمة وتنوع استراتيجي لمحفظتنا الاستثمارية التي تضم العديد من القطاعات من الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والبناء والنقل والكيماويات، ونتطلع إلى تعاون استراتيجي ناجح طويل الأمد مع «تعزيز» لبناء تنافسية إقليمية وعالمية لشركة ألفا ظبي ودولة الإمارات».

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