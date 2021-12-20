1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 260 مبايعة بقيمة 750.85 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 203.94 ملايين درهم، و232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 546.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، في منطقة الثنية الرابعة، ومبايعة بقيمة 33 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5، بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، بمنطقة الثنية الخامسة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخيران الأولى، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، والثالثة برج خليفة، بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 85 مليوناً.

وسجلت الرهونات 364.96 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 38.51 مليون درهم، و69 رهن فلل وشقق بقيمة 326.45 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 201 مليون درهم، ورهن بمنطقة ند الشبا بقيمة 32 مليون درهم. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 137.32 مليون درهم، أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 85 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري، بقيمة 29 مليون درهم.

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