أكاديمية «لاليغا» تحلق بالمواهب الكروية من دبي

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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تعد «لاليغا» واحدة من أشهر أكاديميات كرة القدم في العالم والتي أفرزت العديد من المواهب في عالم الساحرة المستديرة، حيث فضلت رابطة الدوري الإسباني مع شركة إنسبيراتوس أن تكون دبي هي بوابة انطلاق الأكاديمية نحو العالمية عبر تأسيس مقر فيها عام 2015، لتحقق نجاحات لافتة بعد استقطاب العديد من المواهب الهادفة إلى تعزيز مهاراتها وتحقيق أحلامها في كرة القدم.

بعد أن شهدت «لاليغا دانة الدنيا» والتي تتخذ من مدينة دبي الرياضية مقراً لها حالياً، توافد العديد من اللاعبين الواعدين من عمر 5 سنوات إلى 16 سنة من أجل الالتحاق بالأكاديمية، وعادت بالنفع على العديد من محبي كرة القدم في الإمارات والمنطقة، حيث أسهمت في رفع تطوير كرة القدم للشباب إلى مستويات احترافية غير مسبوقة مع أكثر من 20 تجربة تم إقامتها للاعبين في أندية «لاليغا»، وتم إبرام أكثر من 20 عقداً مع الأندية الوطنية في الإمارات، وخاض 5 لاعبين تجارب مع منتخباتهم الوطنية، ونال 4 لاعبين عقوداً دولية و4 لاعبين حصلوا على منح دراسية جامعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نجاحات كبيرة

وأعرب فرناندو سانز، لاعب ريال مدريد السابق ومدير العلاقات المؤسسية الدولية ومشروع سفراء وأساطير (لاليغا)، عن سعادته بتواجد الأكاديمية في دبي وتحقيقها نجاحات كبيرة طوال السنوات الماضية منذ تدشينها في عام 2015، مشيداً بسهولة ومرونة الإجراءات التي تتميز بها دبي في استقطاب المشاريع الرياضية وغيرها من المشاريع في مختلف المجالات الأخرى.

وأضاف سانز أن أكاديمية «لاليغا» في الإمارات أصبحت المعيار الذهبي لتطوير الشباب في الدولة، ويعمل مركز الكفاءات العالية التابع لأكاديمية (لاليغا) على إنتاج مجموعة ثابتة من المواهب للأندية المحترفة والجامعات الأمريكية من خلال المنح الدراسية، وجاري العمل على زيادة هذه الفرص وتوسيع نطاقها.

برنامج رائد

وتواصل «لاليغا» نجاحاتها في دبي حيث أطلقت أخيراً برنامجاً رائداً تماشياً مع التزامها بتطوير المواهب والتميز في كرة القدم، وهو برنامج «لاليغا للواعدين» «Laliga Grassroots»، الأول من نوعه في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، وهو البرنامج الذي يقدم للمواهب من جميع أنحاء المنطقة خطوة جديدة ومهمة للتطوير في مسيرتهم في كرة القدم.

ويعكس إطلاق برنامج «لاليغا للواعدين» في دبي، المكانة الرائدة التي احتلتها «دانة الدنيا» على خارطة الرياضة في العالم وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث تأتي المبادرة العالمية الجديدة لدعم وتعزيز ونشر كرة القدم للواعدين في جميع أنحاء العالم، ويأخذ برنامج «لاليغا للواعدين» منهجية تطوير «لاليغا» إلى مستوى جديد، حيث يقدم للاعبي كرة القدم الشباب برنامج الأكاديمية للتعليم والتطوير والجديد تماماً من الطراز الرفيع على مدار العام في مجمع مدريد للتعليم والرياضة، المجمع الرياضي الحديث والمتكامل في قلب العاصمة الإسبانية.

ومن خلال البرنامج الذي استقطب العديد المواهب لخوض التجارب في دبي لاختيار الأبرز للسفر إلى إسبانيا، سيلتحق كل المرشحين الصيف المقبل لبرنامج رحلة إسبانيا، حيث تم توفير أجواء تعليمية وتطويرية في المجمع السكني الذي يتسع لـ450 شخصاً ويحتوي على مدرسة دولية مجهزة بقاعة احتفالات ومكتبة ومختبر وعيادة، بالإضافة إلى العديد من غرف الألعاب والراحة والدراسة، إلى جانب توفر ملعبين لكرة القدم وفق أحدث طراز، ومناطق تدريب مختلفة وملعب سلة من رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA)، صالة رياضية ومسبح، وبشكل عام، ويعتبر المركز هو المكان المثالي للدمج بين التدريب الرياضي والتعليم الأكاديمي الذي يسعى برنامج (لاليغا للواعدين) إلى تحقيقه عبر انطلاقته من دبي.

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