% 85 نمو التصرفات العقارية بعجمان في نوفمبر

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد نمواً كبيرا في شهر نوفمبر إذ بلغت نسبة نمو قيمة التصرفات العقارية 85% مقارنة بأكتوبر الماضي.

وتم تسجيل 822 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية قدرت بـ1.5 مليار درهم. كما تم تسجيل 656 عملية تداول. وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الانتعاش الكبير الذي يحققه السوق العقاري يعود في الدرجة الأولى إلى جهود حكومة عجمان وخططها الناجعة الرامية إلى تحفيز الاقتصاد المحلي بما في ذلك القطاع العقاري الذي استفاد من العديد من التسهيلات والمحفزات المشجعة بحسبانه محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارة.

وكشف التقرير عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في «الياسمين» بقيمة 400 مليون درهم في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «الحميدية 1». وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«المنامة 11» على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز