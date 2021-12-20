«سوشال دستريكت» تعلن انضمام عدد من العلامات التجارية البارزة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سوشال دستريكت، صالة الطعام والمشروبات العصرية المرتقبة، عن شراكة مع عدد من الأسماء والعلامات التجارية البارزة بالإمارات، والتي ستتواجد في أركان الوجهة الجديدة لخلق تجربة اجتماعية رائعة.

وتفتح سوشال دستريكت أبوابها الشهر الجاري، لتكون نقطة التقاء لعدد من أبرز مفاهيم الطعام والشراب المتميزة في العالم. والشراكة الجديدة ستسهم في إحياء هذه الرؤية عبر عدد من الإضافات المميزة مثل المتجر الأنيق FLTRD، وركن ألعاب الواقع الافتراضي من Robocom، ومحطة أسطوانات الفينيل، التي يقدمها متجر Raw Music Store.

ويضم بوتيك FLTRD تشكيلة حصرية من الملابس لعدد من المصممين، إضافة إلى الأعمال الفنية الأصلية وقطع الديكور المنزلي الغريبة. كما تتضمن الشراكة عدداً من الأنشطة الفنية. وقالت زينة لادقي، مؤسسة علامة FLTRD: «بفضل خبرتي في التعامل مع المصممين، فإن علامة FLTRD تجسد بالفعل العلامات الفريدة والمرموقة وتجمعها في مكان واحد أنيق».

وسينقل ركن ألعاب الواقع الافتراضي من Robocom الضيوف إلى بُعد آخر من خلال الأنظمة المتطورة للواقع الافتراضي، التي توفرها الشركة. وقال توفيق عساف، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة Robocom: سعداء بالتواجد في سوشال دستريكت في خطوة جديدة نحو مستقبل التكنولوجيا، من خلال تجربة غامرة توفرها ألعابنا بتقنيات الواقع الافتراضي. وتضيف محطة أسطوانات الفينيل بمتجر Raw Music Store مزيداً من التميز إلى التجربة متعددة الحواس في سوشال دستريكت. وقال حكيم وياسين حكيمي، المؤسسان المشاركان لعلامة Raw Music Store: نقدم لعشاق الأسطوانات الموسيقية مساحة جديدة يمكنهم فيها الاستمتاع بتشكيلة من التسجيلات الجديدة والكلاسيكية بهدف التوسع بنشر هذه الثقافة بالمنطقة.

وقال حسن بلوط، المؤسس المشارك لدى «لايمستون لاب»، مجموعة الضيافة التي تركّز على التجارب الفريدة: من خلال الشراكات الاستراتيجية مع هذه الأسماء المميزة، نوفر مساحة تجمع الناس من مختلف أطياف المجتمع وتمكنهم من عيش أجواء حميمة وممتعة وذكريات لا تنسى، والوجهة التجريبية الجديدة ستتواجد في "ذي بوينت" الواجهة المائية والواقعة مقابل أكبر نافورة في العالم، وصمم فكرتها رائدا الأعمال البارزين في دبي حسن بلوط، وهاني دويك.

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