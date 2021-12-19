«بروفيس» تفوز بجائزة «أفضل مبادرة استدامة للعام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت «بروفيس» إحدى شركات الخدمات العقارية، بجائزة «أفضل مبادرة استدامة للعام» خلال حفل توزيع «جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي 2021»، الذي استضافته إمارة دبي مؤخراً، وجاء ذلك تقديراً لاستراتيجيتها المؤسسية المستدامة التي أتاحت لها تحقيق وفورات ملموسة في الطاقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز تفاعل سكان المجمعات التي تديرها الشركة.

وبهذه المناسبة، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «بروفيس»: «تأتي معايير الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالنا، ونحن في «بروفيس» حريصون باستمرار على دمج أطر العمل المستدامة في أعمال شركتنا وشركائنا والمجمعات السكنية التي نديرها. ويجسد الفوز بهذه الجائزة المرموقة دليلاً واضحاً على الأثر الإيجابي لمبادراتنا المستدامة على أعمالنا ومجمعاتنا في دولة الإمارات، وعلى البيئة كلها».

وتمثل «جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي» مبادرة لتكريم المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات التي تحقق نتائج استثنائية في إدارة المجمعات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة العقارات وأعمال القطاع العقاري عموماً. وقدمت نسخة هذا العام جوائزها ضمن 15 فئة بعد تقييم صارم ودقيق أجراه المجلس الاستشاري الذي يضم نخبة من الخبراء وقادة القطاع العالميين.

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