غرفة التجارة: السياحة والتجزئة تقود نمو اقتصاد دبي 2022

المصدر: دبي – البيان

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توقعت غرفة دبي أن يشهد اقتصاد الإمارة نمواً مستداماً في العام 2022، مدعوماً بالنمو في نشاطات قطاعي السياحة والتجزئة.

وأوضحت في تحليل حديث أنه يشهد اقتصاد الإمارات العام المقبل نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.4% بسبب النمو المتوقع في الطلب المحلي، وتعافي أسعار النفط العالمية، وعودة الطلب العالمي على البضائع والسلع والخدمات منذ منتصف العام 2020 وما بعده.

جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية، التي نظمتها الغرفة مؤخراً في مقرها تحت عنوان «المستقبل أمامنا: المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات ودبي والفرص في صادرات دبي»، بحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص في دبي.

وأشارت الغرفة إلى أنه يتوقع أن يسهم تعديل نظام العمل الأسبوعي في تحسين فرص تجارة الشركات في الإمارات مع دول العالم على المدى القصير إلى المتوسط، في حين يتوقع أن تسهم قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والضيافة والعقارات وخدمات الأعمال في إعطاء دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الإماراتي بين 2022-2025.

وتشمل العوامل الأخرى التي تدعم النمو الإماراتي التعافي القوي لاستثمارات القطاعين العام والخاص، والنشاط التصديري القوي، بسبب تعافي التجارة العالمية مع التذليل المتوقع لمعوقات سلسلة الإمداد العالمي، وحملات التطعيم الناجحة، وتعافي النفط والسياسات النقدية الميسرة، وتحسن توقعات وثقة المستهلكين والأعمال.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة، التي اعتمدها الحكومة لتحفيز الأعمال وتسهيل التجارة مثل خفض الرسوم الحكومية وكلفة ممارسة الأعمال، وإطلاق استراتيجيات جديدة للتجارة، واعتماد تغييرات تشريعية في قوانين الاستثمار والعمل، إلى إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد في المدى القصير إلى المتوسط.

وكشفت البيانات أن صادرات وإعادة صادرات دبي تعافت خلال النصف الأول من 2021 ووصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة، موضحة أن زيادة صادرات المنتجات الجديدة المتنوعة يدعم نمو تجارة دبي، ارتكازاً على استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تنويع صادرات المنتجات.

ووفقاً لنموذج غرفة دبي للاقتصاد الكلي (DCMM)، فإن اقتصاد دولة الإمارات بدأ بالتعافي في 2021 عبر تسجيله نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المجلي الإجمالي بلغ 3.1%، و3.8% في الناتج الإجمالي المحلي باستثناء القطاع النفطي.

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