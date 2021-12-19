كيونت تحصد 7 جوائز من جلوبي وفيجا وماركوم

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت شركة كيونت، الرائدة في مجال البيع المباشر والتجارة الإلكترونية، بسبع جوائز عالمية، خلال الشهرين الماضيين. ومن بينها جائزة جلوبي Globee لعام 2021، وجائزة فيجا الرقمية Digital VEGA، وجائزة ماركوم MarCom، عن أدائها خلال 2021. وتُكرّم هذه الجوائز، أكثر الشركات إبداعاً وابتكاراً في العالم، لتنضم كيونت إلى منصة العلامات التجارية العالمية الحاصلة على هذه الجوائز، مثل نايك، اكسنتيور، ساليزفورس، سيسكو، بيبسيكو، ماستركارد وغيرها.

وتعد جوائز جلوبي Globee وفيجا الرقمية Digital VEGA، وماركوم MarCom، أحدث الجوائز التي حصدتها كيونت خلال هذا العام، لتضاف إلى سلسلة طويلة من النجاحات التي تحرزها خلال مسيرتها. وقد بلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها شركة كيونت خلال هذا العام، 33 جائزة، في العديد من المسابقات الصناعية العالمية، مثل TITAN Business Awards وNYX Awards وStevie Awards، وغيرها من المسابقات.

كما فازت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذي لشركة كيونت، بجائزة Gold Globee®️، كأفضل رئيس تنفيذي لهذا العام في فئة المنتجات الاستهلاكية، وذلك خلال الحفل السنوي التاسع لجوائز الرئيس التنفيذي العالمية، وهي مسابقة تُسلط الضوء على إنجازات ومساهمات محترفي الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وحول فوزها بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لهذا العام، قالت كالوزا: «إنه لشرف كبير، أن أحصل على جائزة العالم للرؤساء التنفيذيين لعام 2021، من جولد جلوبي Gold Globee، أنا ممتنة حقاً لفريق كيونت على شغفهم وعملهم الجاد، الذي دفعني بدوره إلى أن أصبح قائدة أفضل». وأضافت: «أنا فخورة أيضاً بقيادة منظمة مكرسة لتقديم منتجات وموارد وخدمات عالية المستوى، لموظفيها وموزعيها وعملائها في جميع أنحاء العالم، حيث إن الابتكار والنمو، من أهم أسس كيونت».

وفي حفل جوائز Digital Vega، التي يتم استضافتها من قبل المنظمة الدولية للجوائز (IAA)، حصلت كيونت علي جائزتين، واحدة عن تطبيق كيونت في فئة التطبيقات والمواقع، والذي يعمل كمنصة متكاملة، تضم موارد صناعة البيع المباشر، وآخر أخبار المنتجات والتحديثات، والوصول إلى متجر كيونت الإلكتروني، ما يمكّن الموزعين من إدارة أعمالهم من بأيديهم، في أي وقت ومن أي مكان.

والجائزة الأخرى عن فيديو بعنوان «الفرق بين البيع المباشر والنظام الهرمي»، على قناة كيونت الرسمية بمنصة يوتيوب في فئة الفيديو عبر الإنترنت، حيث شرح الفيديو، كيفية التمييز بين أعمال البيع المباشر المشروعة، والتسويق الهرمي غير القانوني.

إما في حفل جوائز ماركوم MarCom، حصلت كيونت على 3 جوائز للعام الثاني على التوالي، إلى جانب تقدير مشرف في عدد من الفئات، فكانت الجائزة البلاتينية في فئة الوسائط الرقمية -وسائل التواصل الاجتماعي، عن حملة كيونت الرقمية، حول مؤتمرها الرئيس نصف السنوي، (VCC2020).

وركزت الحملة، التي جاءت تحت عنوان «أقوى من أي وقت مضى»، على الشغف الراسخ لدى فريق كيونت العالمي، من خلال المحتوى المقدم من المستخدمين، والذي تمت مشاركته من خلال الهاشتاج # VCC2020، و# QNET22.

وقد سجلت الحملة وصولاً مذهلاً لأكثر من 3.2 ملايين مستخدم، بالإضافة إلى أكثر من 500000 مشاركة عبر جميع المنصات.

وكانت الجائزة البلاتينية في فئة الوسائط الرقمية -تطبيقات الهاتف المحمول، عن تطبيق كيونت، والذي تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة، عبر App Store وGoogle Play.

كما فازت كيونت بالجائزة الذهبية في فئة وسائل التواصل الاجتماعي، عن حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تدور حول نظام تنقية المياه HomePure Nova، الأكثر مبيعاً والمعتمد دولياً، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، من خلال تشجيع تقليل استهلاك المياه المعبأة في زجاجات.

وذلك من خلال استخدام الهاشتاج #BottleSelfieChallenge، وإطلاق مسابقة ممتعة، وتلقت الحملة أكثر من 190 ألف تفاعل، عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة.

وحصلت كيونت عن تنويه مشرف في فئة الفيديو / الأفلام، عن فيديو يوضح بالتفصيل، التزام الشركة بقيم الاستدامة على جميع المستويات.

وقد أطلقت كيونت مؤخراً برنامج الإرث الأخضر، بالشراكة مع إيكو ماتشر EcoMatcher، لأجل نظام بيئي أفضل، من خلال مبادرات إعادة تشجير الغابات في جميع أنحاء العالم.

وقالت كالوزا: «شهد عام 2021، قيام كيونت بتحويل وتوسع رقمي، يوضح التزامنا بتقديم محتوى جذاب وغني بالمعلومات لمجتمعنا العالمي. أنا فخورة للغاية، بما أنجزناه، وأثق في أن التزامنا طويل الأمد، يساعد على تسهيل الحياة لعملائنا».

والجدير بالذكر، أن لجنة التحكيم لجوائز MarCom، تتكون من خبراء الاتصالات والإعلان والعلاقات العامة والخبراء الرقميين، الذين وضعوا معايير التميز، وتدار من قبل جمعية محترفي التسويق والاتصالات (AMCP). وفي العام الماضي، فازت QNET بجائزتين ذهبيتين، في جوائز MarCom، في فئتي الفيديو المعلوماتي، والوسائط المطبوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز