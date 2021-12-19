مهرجان بلوك تشين وورلد أبوظبي يرسم ملامح تقنية الميتافيرس

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مهرجان بلوك تشين وورلد أبوظبي، الذي احتضن كُلّاً من القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021، وفعالية استوديو هيليكون، مكانته، بصفته الفعالية الأبرز على أجندة قطاع التقنية الرقمية حول العالم، خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث جمعت النسخة الأولى من الفعالية، عُشاق العملات المشفرة، وتقنية بلوك تشين، بصيغتي الحضور المباشر والإلكتروني، من أكثر من 100 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والفلبين.

ولم يكن المهرجان أحد فعاليات تقنية بلوك تشين الاعتيادية، لا سيما أنّه جمع على مدى ثلاثة أيام، باقة من ستين متحدثاً مختصاً، و32 شريكاً إعلامياً، ممّن أسهموا بشكل فعّال في الارتقاء بالرصيد المعرفي لما وصل إلى 5329 شخصاً من الحضور. ومن جانب آخر، لم يقتصر هذا الحضور الواسع على المهتمين بمجالات العملات المشفرة وتقنية بلوك تشين فحسب، إذ تمحورت رسالة مهرجان بلوك تشين وورلد الأساسية، حول زيادة الوعي لدى الجميع، ما عزّز من تفرّد الفعالية، من خلال جدول أعمالها الذي تضمن ورش العمل والدورات التدريبية المعنية بمجالات الألعاب الإلكترونية، والتداول وريادة الأعمال، لتقديم تجربة تفاعلية متميّزة. وكان استوديو هيليكون، أول استوديوهات الواقع الموسّع في منطقة الشرق الأوسط، قد قدّم ما يزيد على 17 عرضاً في أقلّ من ثلاثة أيام، اشتملت على أكثر من 30 ساعة من محتوى الفيديو عالي الجودة. وضمت قائمة المتحدثين والخبراء العالميين، كُلاً من: جوردان بيلفورت، الملقب بذئب وول ستريت، وديفيد شينج، الملقب بـ «ذا شينجي»، وكريستوفر ترافيرس من مجموعة أوف بيت ميديا، وبريت كينغ من بنك موفِن الرقمي، والمؤلف والمتحدث البارز آيزاك سيروانجا.

وإلى جانب ذلك، استضاف مهرجان بلوك تشين وورلد أبوظبي، باقة من كبار الشخصيات والوزراء من جميع أنحاء العالم، إذ حضر حفل الافتتاح كُلٌّ من: معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومعالي المهندس عويضة مرشد علي المرر منصب رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك».

إطلاق هيليكون إن إف تي

وشهد مهرجان بلوك تشين وورلد أبوظبي أيضاً، إطلاق هيليكون إن إف تي، ليكون بمثابة بداية مرحلة جديدة في عوالم الإنترنت وبلوك تشين والألعاب الإلكترونية. وتُمثل المنصة الجديدة، التي تهدف إلى إعادة زمام المبادرة إلى عشاق الألعاب الإلكترونية، رؤية جديدة، لما يجب أن تكون عليه أيّ منصة مختصة في الخدمات المالية اللامركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال والألعاب الإلكترونية. وتُعد منصة هيليكون إن إف تي، عالماً افتراضياً جديداً كلياً، يجمع بين تقنية الميتافيرس الخاصة بالألعاب الإلكترونية، ومنصة متكاملة لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال وتداولها، بحيث تُقدم مكافآت حقيقية تُتيح لكم القدرة على اللعب والتعدين، وتحقيق الربح، والتحول في نهاية المطاف إلى رواد في هذا السوق الجديد. وشهدت الفعالية أيضاً، إطلاق استوديو هيليكون وهيليكون ميديا، المنفذين الجديدين للمحتوى والمعلومات، واللذين جرى تصميمهما خصيصاً لتزويد المشاهدين بمحتوى استثنائي عالي الجودة، مصحوب بتجارب متخصصة رائدة.

وأعلنت منصة هيليكون إن إف تي، منذ إطلاقها، عن عقد شراكات عالمية مع كُلّ من باد فوكس ستوديوز، وفانديمنتالي جيمز من المملكة المتحدة، كما نظّمت المنصة عدداً من الجلسات الحوارية مع Ukie، جمعية الترفيه التفاعلي في المملكة المتحدة، بهدف توفير خيارات ألعاب إلكترونية مخصصة للجيل المقبل من اللاعبين، ودمج كبار اللاعبين الحاليين في المنصة.

البلوك تشين ومستقبل دولة الإمارات

تميّزت دولة الإمارات، برؤيتها الاستشرافية الطموحة على مدى العقود الخمسة الماضية، ما عزّز من دورها في الارتقاء بآفاق الابتكار على مستوى المنطقة والعالم، على حدّ سواء. وأبدت كُلٌّ من أبوظبي ودبي، حماسهما الشديد حيال قطاعي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء خططهما لتوفير الملايين من ساعات العمل، بالتوازي مع صياغة نموذج حكومي وإداري أكثر كفاءة وسلامة وصداقة للبيئة، فضلاً عن طرح مجموعة من المحركات الرئيسة للأنشطة التجارية، مثل الاتفاق بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها. وبدورها، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، مؤخراً، عن اهتمامها بمنظومة العملات المشفرة، حيث قال السيد خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال مقابلته مع سي إن بي سي: «أعتقد بأنّ قطاع العملات المشفرّة، بات أمراً واقعاً، إذ بلغت قيمته التجارية 200 مليار دولار أمريكي منذ عامين، بينما ارتفعت إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي في يومنا الحالي. لذلك، لست ممن يشككون بهذا القطاع وجدواه».

تمثّل هدف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ إطلاق «مبادرة دبي الذكية»، لأول مرّة عام 2013، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، من أجل توفير حياة أفضل للجميع، بالاعتماد على التكنولوجيا المستقبلية، والتي نراها بشكل ملموس اليوم، في استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين 2020، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية بلوك تشين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز