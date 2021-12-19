إشادة عالمية بممارسات جمارك أبوظبي في إدارة مواردها البشرية

المصدر: أبوظبي – وام

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حققت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنجازاً متميزاً على مستوى منظومة الجمارك الدولية ومنظمة الجمارك العالمية «WCO» في اعتماد وإدراج تجربتها «كقصة نجاح» من بين أفضل الممارسات الرائدة في العالم في مجال «إدارة الموارد البشرية في بيئة جمركية خلال أوقات الأزمات وما بعدها»، وهو عنوان الدليل الذي قامت المنظمة بإصداره في نوفمبر الماضي.

يأتي هذا الإنجاز في إطار خطة جمارك أبوظبي للتحول الاستراتيجي 2019 - 2023 وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة للوصول إلى أفضل المستويات الإقليمية والعالمية في الأداء الجمركي والمساهمة بالشكل الأمثل في تطوير البيئة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وعملت منظمة الجمارك العالمية على تطوير هذا الدليل بمساهمة من المنظمات الدولية والإدارات الجمركية والشركات الاستشارية من القطاع الخاص وأوساط أكاديمية في جميع أنحاء العالم، حيث يغطي الدليل المنظور الشامل والعالمي لمجموعة من المبادئ الإرشادية في مجالات رئيسية للموارد البشرية، ترتكز على القيادة والتواصل، واستمرارية الأعمال، وتصميم نماذج العمل والمرونة، والتعلم والتطوير وغيرها من الممارسات الرائدة، وكما يهدف إلى تقديم مبادئ توجيهية وتوصيات أساسية لمختلف الإدارات الجمركية في العالم لدعم مهامها الاستراتيجية وتعزيز مرونتها التنظيمية من حيث إدارة رأس المال البشري خلال الأزمات وما بعدها وتبني حلول فعّالة ومبتكرة.. ويعتبر هذا الإصدار إضافة مهمة ومكملة لأدوات منظمة الجمارك العالمية في مجال إدارة الطوارئ «الملحق J5 لاتفاقية كيوتو المعدلة» والانتقال الناجح إلى التدريب الافتراضي المباشر.

ويأتي هذا الإنجاز بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم الإدارة العليا في جمارك أبوظبي، في المضي نحو التحول الرقمي الشامل من أجل منظومة جمركية خفية تقدم حلولاً ذكية متكاملة، حيث تم تطوير وتنفيذ استراتيجية مبتكرة للتحول بوظائف الموارد البشرية إلى نظام مؤتمت بالكامل باستخدام أفضل الحلول التكنولوجية، كان لها الأثر الكبير في تغيير نموذج العمل وتحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة في أداء وإنتاجية الموظفين، ومستوى الاستجابة في مواجهة تحديات الأزمة وضمان استمرارية الأعمال بفعالية كبيرة في تسهيل حركة التجارة والحفاظ على أمن المجتمع.

وتعد جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط في تنفيذ إدارة رأس المال البشري عن طريق نظام أوراكل السحابة والأولى عالمياً في اعتماد مهارات المساعد الرقمي بشكل مستقل للنظام، حيث تم تسجيل زيادة في إنتاجية الموظفين بحوالي 15% منذ اعتماد هذا النظام والذي تم من خلاله دمج واستبدال 14 نظاماً من أنظمة الموارد البشرية، ويقوم بتوفير استخدام ميزات الخدمة الذاتية للموظفين للتعامل مع المهام الروتينية، والوصول إلى أدوات الموارد البشرية الخاصة بهم عبر الأجهزة المحمولة، كما يقوم بالتحديث التلقائي بميزات جديدة كل ثلاثة أشهر للحفاظ على توافقه مع أفضل الممارسات وإمكانيات التكنولوجيا الناشئة.

كما تعتبر جمارك أبوظبي الجهة الحكومية الوحيدة في المنطقة التي تستخدم اللغة العربية في تقييم المحادثة السيكومترية كخاصية أداة التقييم السلوكي لموظفي الجمارك واستخدام التدريب على الواقع الافتراضي على العمليات التي تعني جميع المنافذ، حيث قامت باستغلال فترة الجائحة كفرصة لبناء الأداء وتحسين مهارات الموظفين، بالاعتماد على التدريب الافتراضي الذي يحاكي الواقع بكل التفاصيل المطلوبة من الإجراءات الجمركية والتفتيش دون الحاجة إلى التواجد الميداني في الموقع.

وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي إن هذا الإنجاز يدعم جهود الإدارة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح الأفضل في تبني الممارسات الرائدة والمبتكرة.

وأضاف المنصوري إن الإدارة حريصة على تطوير أعمالها وتحقيق التميز من خلال العمل على تطبيق خطتها الاستراتيجية واستعدادها الكامل للتحول الرقمي، وتنفيذ الحلول الاستباقية المبتكرة في تطوير إدارة مواردها البشرية ونماذج عملها وخدماتها، ما يمكنها لتكون ضمن مصاف الإدارات الجمركية الرائدة إقليمياً وعالمياً من حيث تنفيذ المعايير الدولية وأفضل الممارسات الجمركية.

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