9 أطفال تتحقق أمنياتهم في مهرجان «قرية المطاعم» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تمكّنت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أمس، من رسم الابتسامة على وجوه 9 أطفال وأسرهم وذويهم، حيث قامت وبالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» بمبادرة أدخلت السعادة والفرح على قلوب جمهور الحضور بـ «قرية المطاعم» بمنطقة مينا العرب برأس الخيمة، في احتفال كبير بحضور ودعم محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر، ومحمد الطير الرئيس التنفيذي بالوكالة لرأس الخيمة العقارية، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» ومحمد السبب مدير الغرفة بالوكالة والشرطة المجتمعية والتثقيف الصحي برأس الخيمة، حيث شاركوا جميعاً في إسعاد الأطفال التسعة محققين لهم أمنياتهم التي تمنوها والتي تنوعت ما بين أن تكون إحداهن أميرة الأميرات، وأن يمتلك الآخرون لأجهزة لابتوب وأحدث الهواتف وهدايا أخرى قيمة تمنوها فتحققت أمنياتهم.

فوجئ جمهور الحضور بالقرية بموكب يتقدمه سيارة الشرطة المجتمعية، تدخل مقر المهرجان وهي تُقل الطفلة منال عبد الرحمن العوضي «5 سنوات»، والتي تمنت أن تكون أميرة الأميرات ومن حولها الوصيفات وسفراء مؤسسة «تحقيق أمنية» والمتطوعات من مشاهير مواقع التواصل، واعتلت المسرح ليعلو تصفيق الجميع يشاركونها فرحتها وفرحة باقي الأطفال، الذين يعانون ظروفاً صحية تمنوا فحققت مؤسستا سعود بن صقر وتحقيق أمنية أمنياتهم، وشهدت قرية المطاعم فرحة وسعادة بمُشاركة الحضور من أفراد المجتمع في أجواء المرح والترفيه التي رافقت احتفالات مهرجان «قرية المطاعم».

من جهته أعرب محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، عن شكره وامتنانه لفريق عمل المؤسستين وجميع من ساهم في هذه المبادرة من شرطة مجتمعية وتثقيف صحي، وحرص الجميع على تنفيذ المبادرة الإنسانية النبيلة الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال، وإنجاحها ونشر السعادة والأمل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم وجموع الحاضرين، مؤكداً على أن هذه المبادرة حظيت بنجاح كبير للشراكة القائمة على تعزيز العمل المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أنها ستكون البداية للمُساهمة في تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المرضى.

ووجه يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، الشكر والتقدير لحرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بالشكر على دعمهم اللامحدود التي توضح أصالة وإنسانية المجتمع الإماراتي، وقيامهم بدعم استراتيجية مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، في تحقيق أمنيات الأطفال من ذوي الحالات الطبية الخاصة والطارئة، والمساهمة في نشر الفرح والسرور في قلوب الكثير من الأطفال وأسرهم.

وأشاد هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بنجاح المبادرة، موجهاً الشكر إلى جميع الشركاء والداعمين على جهودهم الإنسانية الخيّرة، مشيداً بتلك الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مؤسسة «تحقيق أمنية» وغرفة التجارة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وكذا رأس الخيمة العقارية، مُثمّناً جهودهم جميعاً التي أسهمت في دعم استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة، فضلاً عن دور التثقيف الصحي والشرطة المجتمعية وتسهيلاتهم لمهام المؤسسة في الوصول للأطفال المستهدفين لتحقيق أمنياتهم.

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