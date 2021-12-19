بنك أم القيوين الوطني ينال شهادة الامتثال لمعايير أمن البيانات لبطاقات الدفع

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك أم القيوين الوطني حصوله على شهادة الامتثال لمعايير أمن البيانات لبطاقات الدفع من خلال تقييم مستقل من قبل مقيم الأمان المؤهل «(QSA) – SISA».

وتمثل شهادة الامتثال لمعايير أمن البيانات لبطاقات الدفع مجموعة من معايير الأمان التي تم تطويرها للمؤسسات التي يتطلب عملها تخزين بيانات حاملي بطاقات الدفع، أو إداراتها أو تسليمها، وهي وفق معايير عالية من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع. وتعَد هذه الشهادة واحدة من أكثر الشهادات العالمية التي تطبق أعلى معايير الأمان الصارمة والشمولية لبطاقات الدفع، ويعكس حصول البنك الرائد على هذه الشهادة الالتزام المتواصل بتقديم أفضل خدمات مصرفية تتمتع بالأمان والموثوقية لجميع عملائه.

وأعرب عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني عن فخره بحصول البنك على هذه الشهادة المرموقة، مؤكداً التزام البنك والحرص المستمر على ضمان اتباع أعلى معايير حماية الخصوصية والأمان لمعلومات العملاء، والتي تعتبر أهمية قصوى ومن المجالات الرئيسية التي تشكل أولوية في عمليات البنك.

وأضاف: نحرص دائماً على ضمان تقديم خدمات مصرفية لعملائنا تحظى بالأمان والموثوقية الشاملة، وذلك لتحقيق رضا العملاء الذين يولون عملنا ثقة كبيرة بتقديم المعلومات التجارية والبيانات الخاصة بهم التي تتيح لنا مواصلة توفير أفضل الخدمات المصرفية لهم. كما يعتبر تحقيق الامتثال لأعلى معايير أمن البيانات الشخصية إنجازاً جديداً للبنك في الجهود المتواصلة لتعزيز ثقة العملاء والالتزام الدائم بتحقيق الأمان والخصوصية لمعلوماتهم.

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