اقتصادية عجمان تكرم موظفيها المتميزين

المصدر: عجمان - البيان

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كرمت دائرة التنمية الاقتصادية موظفيها المتميزين خلال لقائها السنوي في فندق عجمان سراي، وتم تكريم 81 موظفاً من فئات مختلفة، ومنها نجوم التميز والجوهر المكنون، والحاصلون على مؤهلات علمية، والمتدربون، وأصحب العقود المؤقتة، وموظفو مكتب الاستراتيجية والاتصال لتميزهم خلال فترة تقييم الدائرة في برنامج عجمان للتميز.

كما تم تكريم موظفي الخدمات المساندة على استكمالهم المبنى الجديد للدائرة وموظفي إدارة التسجيل التجارية، وحصلوا على لقب واجهة الدائرة المشرقة، والفائزين بمسابقة مكتب الشؤون القانونية على جانب تكريم الجنود المجهولين وهم العمال.

وأكد سعيد المهري مدير إدارة الخدمات المساندة أن هذا الملتقى السنوي للموظفين يأتي تقديراً لجهود الموظفين المتميزين على مدار العام، ولتعزيز التواصل بين الموظفين والسعي، لتحقيق بيئة إيجابية وسعيدة تدعم الموظفين، وترفع نسبة رضاهم، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وكفاءتهم في العمل، وقال: إننا نسعى من خلال الملتقى لدعم الهدف الاستراتيجي للدائرة، وهو تنمية وتطوير رأس المال البشر، وخلق روح الفريق الواحد والعمل بإيجابية وسعادة.

وقالت سعاد العليلي مديرة قسم الموارد البشرية: إننا حرصنا في هذا الملتقى على أن تكون هناك جلسة حوار مفتوح بين قيادات الدائرة والموظفين التنفيذين، للتعبير بكل شفافية عن التحديات أو الثناء والشكر للقيادة، مما كان له أثر إيجابي على الموظفين، والذين أكدوا شكرهم وامتنانهم للقيادة، ووصفوا هذا الملتقى بعُرس الموظفين.

وأضافت: أدعو الموظفين للمضي قدماً نحو التميز والالتزام بأخلاقيات العمل والوظيفة، وأن نستذكر دائماً أننا في خدمة وطنا المعطاء، الذي قدم لنا الكثير خلال الخمسين عاماً الماضية، ولا بد من أن نرد له الجميل للخمسين عاماً المقبلة من خلال وضع خطط ريادية ومتميزة والعمل بروح الفريق الواحد، لتعزيز نهضة إمارة عجمان ورفع سمعة الدولة دولياً وعالمياً، والتركيز على هدف الدائرة الأساسي النمو الاقتصادي واستدامته.

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