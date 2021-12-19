«غرفة الشارقة» تُكرم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة احتفالاً بيوبيلها الذهبي

المصدر: الشارقة- البيان

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أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تكريم أسماء بارزة ممن وضعوا الأسس والقواعد الرصينة لغرفة الشارقة، وترجموا الرؤى والتوجيهات، التي رسمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هو أقل تقدير لما قدموه من جهد وعمل دؤوب، للمساهمة في تفعيل دور الغرفة في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد المحلي والعالمي والنهوض بقطاعات الأعمال وخدمة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشارقة بنادي الجولف والرماية بالشارقة لتكريم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، بمناسبة احتفالاتها باليوبيل الذهبي، ومرور50 عاماً على تأسيسها، وشهد اللقاء معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وأحمد المدفع رئيس مجلس الإدارة السابق للغرفة، وعدد من الأعضاء السابقين ومديري الإدارات وموظفي الغرفة.

وأكد عبد الله العويس أن تكريم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقين للغرفة هو أقل ما يمكن تقديمه لتقدير شخصيات، أسهمت في وضع اللبنة الأساسية لتأسيس هذا الصرح الاقتصادي، الذي أدى على مدار 50 عاماً بفضل جهودهم المتميزة والرائدة دوراً فاعلاً بإحداث نقلة نوعية في خدمة القطاع الخاص في الشارقة، وتأسيس بنية تجارية وصناعية فاعلة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة شجعت الكثيرين من أبناء الشارقة والإمارات والدول الشقيقة والصديقة للاستثمار في الإمارة بالرعاية الكريمة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولا تزال غرفة الشارقة تواصل دورها الريادي وإسهاماتها البنّاءة وتعاونها الرامي لتقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة، معرباً عن شكر الغرفة وتقديرها للإسهامات القيّمة والعطاء السخي من أعضاء المجالس السابقين.

قيم الوفاء والتلاحم

وألقى أحمد المدفع كلمة بالنيابة عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقين، أكد فيها أن هذا التكريم يعبر عن عمق قيم الوفاء وتجذرها في المجتمع الإماراتي، ويجسد معاني التلاحم التي تربط بين القيادات المتتابعة للغرفة، ما يعد عاملاً رئيساً في تعزيز دور الغرفة للقيام بمسؤولياتها، معرباً عن الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الكيان العريق والطموح، الذي نجح على مدى 50 عاماً من التميز والإنجاز والعطاء في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مجالات الاستثمارات فيه، مؤكداً أن الأعضاء السابقين سيظلون في خدمة الغرفة واقتصاد الشارقة والإمارات عموماً، سواء أكانوا داخل مجلس الإدارة أو خارجه.

وأكد محمد العوضي أن هذا الحفل حمل طابعاً أسرياً وأخوياً وودياً، انطلاقاً من حرص الغرفة الدائم على تقدير أصحاب الإنجازات والبصمات المتميزة، التي قدمها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، مشيداً بما بذلوه من جهود لتعزيز مصالح قطاع الأعمال، وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت بصورة كبيرة خلال الـ50 عاماً الماضية لتتبوأ غرفة الشارقة موقعها الريادي البارز كواحدة من أكبر وأعرق الغرف التجارية في دولة الإمارات والمنطقة، وكرست دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

لقاء سنوي

وأعرب المكرمون عن شكرهم لهذه اللفتة الطيبة، التي حملت مشاعر معبرة عن القيم النبيلة والمعاني الصادقة، التي تقدر الجهد المخلص وتثمن العطاء الإيجابي في مواقع ومجالات العمل، وأشادوا بدعوة الغرفة لاستمرار التواصل معهم، حيث رحبوا بالمشاركة في تقديم إسهامات جديدة، في إطار التعاون مع مجلس إدارتها الحالي.

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