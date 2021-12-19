كاسبرسكي: 5.7% نمواً في الملفات الخبيثة المكتشفة في 2021

المصدر: دبي- البيان

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اكتشفت حلول كاسبرسكي للكشف عن الملفات الخبيثة في العام 2021 ما معدله 380,000 من هذه الملفات يومياً، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالعام 2020، ويرتبط هذا النمو بالارتفاع المستمر في عدد الأجهزة المستخدمة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن عوامل أخرى، ويُعدّ هذا التوجّه أحد التوجهات التي تضمنها تقرير «إحصاءات العام» المنشور على نشرة كاسبرسكي الأمنية.

واكتشفت حلول الكشف عن الملفات الخبيثة من كاسبرسكي ما معدله 380 ألف ملف خبيث جديد يومياً على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، بنمو قدره 20,000 ملف مقارنة بالعام السابق، وحدثت معظم التهديدات (91%) عبر ملفات WindowsPE، وهو تنسيق خاص بأنظمة تشغيل Windows، ومع ذلك، بدأ مجرمو الإنترنت في العام 2021 ينشطون، أكثر من أي وقت مضى، في نشر التهديدات المرتبطة بنظام التشغيل Linux، ما زاد عدد الملفات والبرمجيات الخبيثة وغير المرغوب فيها الخاصة بهذا النظام بنسبة 57%.

وتضمّنت أكثر من نصف التهديدات (54%) التي اكتشفتها أنظمة كاسبرسكي تروجانات غير محدّدة، وبينما انخفض حجم العديد من أنواع التهديدات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، فقد نمت أدوات تنزيل التروجانات (Trojan Droppers) بنسبة 2.24% بين 2021 و2020. وتتمثل خطورة هذا النوع من البرمجيات الخبيثة في قدرتها على إدخال برمجيات خبيثة أخرى أكثر تعقيداً إلى الأنظمة المستهدفة. كذلك حدثت زيادة كبيرة في عدد الديدان البرمجية المكتشفة، بنسبة 117.5%، والتي وصلت حصتها إلى 9% من جميع البرمجيات الخبيثة. ويمكن للديدان التكاثر والانتشار ذاتياً بمجرد اختراقها للنظام المستهدف، أما الفيروسات فنمت بنسبة 27%، لترتفع حصتها إلى 10%.

وقال دينيس ستافوركين خبير الأمن الرقمي لدى كاسبرسكي، إن الحلول الأمنية للشركة اكتشفت على مدار العام 2021، زيادة يومية قدرها 20,000 ملف خبيث مقارنة بالعام السابق، مؤكّداً أن هذا النمو «كان متوقّعاً» نظراً لاستمرار اعتماد العمل عن بعد في جميع أنحاء العالم، وأضاف: «كذلك، فإن التحوّل الكبير إلى العمليات عبر الإنترنت يعني استخدام المزيد من الأجهزة في جميع أنحاء العالم، ما يؤدّي إلى اتساع السطح المعرّض للتهديدات والهجمات. لذلك، فإن تحسين الوعي بأساسيات الرقمنة والأمن الرقمي، وتحديث الحلول الأمنية من الأمور التي ينبغي للمستخدمين الحرص عليها اليوم».

ويُعدّ تقرير «إحصاءات العام» جزءاً من نشرة كاسبرسكي الأمنية، وهي سلسلة من التقارير التنبؤية والتحليلية السنوية، التي تتناول أبرز التحوّلات في عالم الأمن الرقمي.

وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير والإجراءات التالية حفاظاً على أمنهم الرقمي:

• تجنُّب تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوق بها.

• تجنُّب النقر على روابط من مصادر غير معروفة أو من إعلانات مشبوهة تظهر عبر الإنترنت.

• الحرص على إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة تتألف من مزيج من الأحرف الصغيرة والكبيرة والأرقام وعلامات الترقيم، مع تنشيط المصادقة الثنائية عند الدخول إلى الحسابات.

• الحرص على تثبيت التحديثات، التي قد يحتوي بعضها على إصلاحات برمجية مهمة تتعلق بالأمن.

• تجاهُل الرسائل التي تطلب تعطيل المزايا الأمنية في البرمجيات المكتبية أو الحلول الأمنية.

• استخدام حل أمني قوي يتناسب مع نوع نظام التشغيل والأجهزة المستخدمة، مثل Kaspersky Internet Security أو Kaspersky Security Cloud، هذه الحلول ستحذّر المستخدمين من المواقع التي يجب عدم الدخول إليها، وتحميهم من البرمجيات الخبيثة.



أما الشركات فتشمل توصيات كاسبرسكي بشأنها ما يلي:

• الحرص دائماً على تحديث البرمجيات على جميع الأجهزة لمنع المهاجمين من التسلّل إلى الشبكات المؤسسية عن طريق استغلال الثغرات.

• إنشاء ممارسة استخدام كلمات مرور قوية للوصول إلى خدمات الشركة، مع المصادقة متعددة العوامل للوصول إلى الخدمات عن بُعد.

• اختيار أحد الحلول الأمنية الخاصة بالنقاط الطرفية، مثل Kaspersky Endpoint Security for Business، المزوَّد بقدرات الكشف عن التهديدات بالاستناد إلى السلوك، والتحكم في حالات الشذوذ في حركة البيانات، لضمان حماية فعالة من التهديدات المعروفة والمجهولة.

• استخدام مجموعة مخصّصة للحماية الفعالة للنقاط الطرفية، ومنتجات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها لاكتشاف التهديدات في الوقت المناسب ومعالجة حتى التهديدات الجديدة والمتسمة بالقدرة على المراوغة.

يتضمن الحلّ Kaspersky Optimum Framework مجموعة أساسية من قدرات الحماية الخاصة بالنقاط الطرفية المزودة بالقدرات الاعتيادية والمُدارة، للكشف عن التهديدات والاستجابة لها في النقاط الطرفية.

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