كلايم أبوظبي يقدم فرصة لممارسة هواية التسلق في عطلة الأعياد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم «كلايم أبوظبي»، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات، لضيوفه تجارب داخلية ورياضية مميزة لممارسة هواية جديدة في عطلة موسم الأعياد. كما أن «كلايم أبوظبي» يحتضن تجربتين مميزتين سجلتا رقمين قياسيين عالميين، وهما أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، وهما تناسبان مختلف الأعمار والمستويات المهارية.

ويوفر كلايم أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم بعرض 32 قدماً وارتفاع 104 أقدام، تجربة استثنائية حافلة بالمرح والتشويق لزواره من المبتدئين والمحترفين، كما ويتواجد مدربون معتمدون ذوو كفاءة عالية طوال الوقت لضمان الالتزام بتدابير السلامة وتعليم الضيوف تقنيات التحكم في حركة الجسم للاستمتاع بخوض هذه المغامرة الشيّقة. ويتيح نادي الطيران للصغار فرصة رائعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاماً لتعلّم مهارات الطيران مع التدريب الفردي على يد مدربي «كلايم أبوظبي» المعتمدين.

وبالنسبة للراغبين بتعلم رياضة التسلق، يضم «كلايم أبوظبي» خمسة جدران تسلق بمستويات صعوبة متفاوتة لتلائم جميع الزوار، بما في ذلك جدار «ذا ساميت» الذي يُعتبر أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة بارتفاع أكثر من 138 قدماً. وسيكون المدربون المعتمدون متاحين لمساعدة الزوار على تحدي قدراتهم عند كل جدار تسلق. ويستقبل «كلايم أبوظبي» الصغار الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات وما فوق من جميع مستويات المهارة لتجربة مغامرة التسلق.

ويمكن للمبتدئين بعمر 14 عاماً وما فوق التسجيل في الدورة التدريبية لأساليب التسلق بدون حبال (بولدرنج) والتسلق بواسطة جهاز البيلاي، بينما يمكن للمتسلقين المتمرسين الذين اجتازوا دورة التسلق من المستوى 2 التسجيل في الدورة التدريبية حول التسلق بأسلوب «توب روب» التي ستعلمهم كيفية ربط عقدة الحبال بشكل رقم (8)، وكيفية تثبيت الحبال والتسلق عند وجود شريك لتثبيت هذه الحبال.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز