دبي فستيفال سيتي مول يّشعّ بالنجوم احتفاءً بالعام الجديد 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يجهز دبي فستيفال سيتي مول، الوجهة الاستثنائية للترفيه والمرح، الكثير من اللحظات المميزة عشية رأس السنة الجديدة مع 22 عرضاً ترفيهياً مذهلاً، حيث بدأ العد التنازلي للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث البدايات الجديدة الواعدة في ليلة حافلة بالبهجة التي لا تُنسى وبمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى وهم: المغنية اللبنانية يارا والملحن والموزع اللبناني الأرميني غي مانوكيان والمغني الفرنسي الجزائري فوديل وهم يؤدون عروضهم على مسرح فستيفال باي المرموق.

بدءاً من الساعة 6 مساءً فصاعداً، سوف يغني الزائرون من كل الأعمار ويرقصون على أنغام موسيقاهم وأغانيهم المفضلة التي يرددونها مع ثلاثة من أشهر النجوم في العالم يعتلون المسرح ويحتفلون مع الجمهور سوية.

ولأروع الأوقات، سوف يبهر عرض «تخيّل» البصريّ الترفيهي الحضور بأضواء الليزر المشعّة والنوافير المائية على امتداد 360 درجة ومؤثرات صوتية لا تضاهى باستخدام أحدث التقنيّات. لا تفوّتوا على أنفسكم هذا المشهد المذهل بدءاً من الساعة 6.05 مساءً وحتى 1:00 فجراً، في فستيفال باي، الواجهة البحرية المثالية.

تفتتح العروض مع ماريو رييس، العازف الغجريّ وهو يؤدي كلاسيكيات لاتينية، تليه وصلة غنائية تُحييها النجمة العربية الكوبية حنين. من بعدها سوف يقدم الفنان محمد سميح ميدلي منوّعاً من الموسيقى العربية الحديثة والتقليدية التي تضم أغاني ذات أصول مغربية وخليجية وكويتية ومصرية ولبنانية. ومن ثم سيكون الختام مع فنان البوب الأمريكي Boogie Breeze ومغني البوب العالمي SS.HH.a.n.a ليكون الجمهور بعدها بالاستعداد لفعاليات الحفل التالي.

كذلك سيستمتع زوار دبي فستيفال سيتي مول بألحان أسطورة الموسيقى اللبنانية الأرمنية غي مانوكيان، الموزع والملحن الشهير الذي أبدع في دمج الألحان الشرقية مع الروائع الحديثة بأسلوبٍ عالميّ، يشتهر مانوكيان بحفلاته الموسيقية التي تجوب كل أنحاء العالم والتي تسجل حضوراً فائقاً - وآخرها ستة عروض فول هاوس متتالية كان قد أقامها في أوبرا دبي في السنوات الأخيرة. لقد جهّز دبي فستيفال مول ليلة رأس السنة الجديدة ترتيبات فريدة لحفل الفنان الشرق أوسطي الذي سيكونُ حافلاً حتماً بالموسيقى المعاصرة وبروح كلاسيكية لا تُنسى.

لم ينته الاحتفال هنا، إذ سيستقبل مسرحنا يارا، مغنية البوب اللبنانية المحبوبة، حيث ستؤدي أحدث وأجمل أغانيها. بدأت يارا مسيرتها الموسيقية بإصدار أول أغنية منفردة لها «حب كبير» في العام 2005، وهي واحدة من أكثر المغنيات شعبيةً في المنطقة، حيث بلغ عدد متابعيها حوالي 10 ملايين. مما منحها الفرصة لارتقاء سلّم النجومية بسرعة.

ختام الحفل سيكون مع المغني والممثل الفرنسي الجزائري فوديل الذي سيُبقي الزوار متحمسين طوال الليل. يُعرف باسم «أمير الراي الصغير» وهو أحد أكثر فناني الراي شهرة في فترة التسعينيات. يُغني فوديل بأسلوبٍ حظي بإعجاب أكبر نجوم الموسيقى في شمال أفريقيا.

بعد استقبال السنة الجديدة وبدءاً من الساعة 1 صباحاً فصاعداً، سوف يشعل الدي جي الخاص بدبي فستيفال سيتي مول أجواء الحفل بمزيجٍ صاخب متعاقب من الأنغام الجديدة والقديمة من موسيقى الآفروبيت ومن موسيقى الهاوس الإلكترونية الراقصة بالإضافة إلى موسيقى الهيب هوب.

وقال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول تعليقاً على احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة: «متحمسون للغاية لاستقبال الجميع في هذا الاحتفال المميز في دبي فستيفال سيتي مول. انضموا إلينا في هذا الحدث السحري الذي يستمر طيلة ليلة رأس السنة، سوف نستقبل سوية عاماً جديداً من السعادة والإيجابية ونجتمع معاً لصنع ذكريات رائعة لا تُنسى».

للحجوزات على الحفلة الموسيقية وعرض الألعاب النارية، سوف يكون على الزوار التوجه إلى دبي فستيفال سيتي مول بين الثلاثاء 15 ديسمبر والخميس 30 ديسمبر. كذلك سيحصل المتسوقون بقيمة 1000 د.إ فما فوق من دبي فستيفال مول على سوار معصم VVIP، فيما يحصل المتسوقون بقيمة 500 د.إ وما فوق على سوار معصم VIP. كذلك فإن المتسوقين بقيمة 150 د.إ فما فوق سوف يحصلون على مروحة A أو B -. كل ذلك بألوان مختلفة للإشارة إلى المنطقة المتاح لهم الحضور فيها بالقرب من المسرح الرئيسي. يمكن التحقق من الإيصالات في مكتب خدمة العملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز