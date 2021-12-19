شاحنات نقل «ماكدونالدز الإمارات» تقطع 20 مليون كيلومتر باستخدام وقود الديزل الحيوي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماكدونالدز الإمارات عن أحدث إنجازات مبادرتها لوقود الديزل الحيوي، والتي تعمل على تحويل زيت الطهي المستخدم في مطاعمها إلى وقود حيوي بنسبة 100٪ لتستخدمه في شاحنات النقل الخاصة بالدعم اللوجستي. وذكرت الشركة أن شاحناتها قطعت حتى الآن 20 مليون كيلومتر باستخدام وقود الديزل الحيوي، لتوفر بذلك 16.761.117 كيلوجراماً من ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري ذات الصلة، أي ما يعادل وزن 33.522 جملاً. وفي سياق مبادرتها لوقود الديزل الحيوي بالتعاون مع شركة «نيوترال فيولز»، تمكنت ماكدونالدز الإمارات من تحييد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن شاحناتها، مقارنة باستخدام الوقود العادي.

وتستند مبادرة وقود الديزل الحيوي، التي تم إطلاقها في عام 2011، إلى علاقة الشراكة التي تجمع بين ماكدونالدز الإمارات وشركة نيوترال فيولز، بهدف تقليل البصمة الكربونية لمطاعم ماكدونالدز. كما تعزز هذه المبادرة الاقتصاد الدائري المستدام لسلسلة مطاعم العلامة التجارية في الإمارات، وتعمل مبادرة وقود الديزل الحيوي على تحويل زيت الطهي المستعمل إلى وقود ديزل حيوي بنسبة 100%.

وقد تمكنت الشركة من تحويل أكثر من 8.412.496 لتراً من زيت الطهي المستخدم إلى وقود ديزل حيوي. وجدير بالذكر أن أثر إعادة تدوير هذه الزيوت حتى الآن يعادل إعادة تدوير 50.791 مليون كيس بلاستيكي، وإعادة تدوير 114.802 إطار سيارة.

وقال وليد فقيه، مدير عام ماكدونالدز الإمارات في سياق تعليقه على هذا الإنجاز: «تمثل مراعاة البيئة إحدى قيمنا الرئيسية في ماكدونالدز الإمارات. ونحن سعداء جداً للعمل في هذه المبادرة مع شركائنا في نيوترال فيولز، والذين ساعدونا على تقليل بصمتنا الكربونية، وسوف نواصل تعزيز الممارسات المستدامة والمتجددة الآن وفي المستقبل».

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