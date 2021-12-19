الإمارات للشحن الجوي نقلت 600 مليون جرعة لقاح "كوفيد-19"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "الإمارات للشحن الجوي" عن تسجيل رقم قياسي في التوزيع العالمي للقاحات "كوفيد-19" بنقل 600 مليون جرعة. فقد نقلت على رحلاتها، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أكثر من 2.8 مليون كيلوجرام (2800 طن) من اللقاحات من 35 دولة إلى أكثر من 80 وجهة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "الإمارات للشحن الجوي ملتزمة بالتوزيع السريع للقاحات كوفيد-19 إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.

فقد أعطينا، حين بصياغة استراتيجيتنا لتوزيع اللقاحات في عام 2020، الأولوية لنقل اللقاحات عبر مركزنا في دبي إلى البلدان النامية. ويسعدني أن أعلن أن نحو ثلثي إجمالي اللقاحات التي نقلناها كانت إلى وجهات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وسوف نبقى، بفضل انتشارنا عبر القارات الست وقدرتنا الواسعة وخبراتنا في لوجستيات سلسلة النقل المبرّد، شريكاً موثوقاً لتوزيع لقاحات كوفيد-19 في الأشهر المقبلة".

وسجّلت "الإمارات للشحن الجوي" نمواً مضطرداً في الطلب على نقل لقاحات "كوفيد-19" في النصف الثاني من عام 2021 نتيجةً لانتشار حملات التطعيم على نطاق واسع عبر العالم. ففي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وحدهما، نقلت "الإمارات للشحن الجوي" أكثر من 200 مليون جرعة لقاح، أي نحو ثلث إجمالي اللقاحات التي نقلتها الناقل منذ بداية جائحة "كوفيد-19".

حقائق حول برنامج "الإمارات للشحن الجوي" لنقل لقاحات "كوفيد-19":

• نقلت رحلات طيران الإمارات نحو 2.8 مليون كيلوغرام (2800 طن) من اللقاحات، أي ما يعادل 600 مليون جرعة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020

• نُقلت اللقاحات من 35 دولة إلى 80 وجهة عبر القارات الست

• حملت الرحلة الواحدة عامّةً ما معدّله 7 ملايين جرعة

• الأسواق ذات الأولوية لإيصال اللقاحات: آسيا (185 مليون جرعة)، وأفريقيا (150 مليون جرعة) والشرق الأوسط (70 مليون جرعة)

• أميركا الشمالية وأوروبا هما منطقتا المنشأ الرئيسيتين للقاحات "كوفيد-19" التي تنقلها "الإمارات للشحن الجوي"

• مرافق "الإمارات للشحن الجوي" لمناولة المنتجات الدوائية في شيكاغو، المعتمدة بموجب معايير الاتحاد الأوروبي للتوزيع الآمن، تعاملت مع أكثر من 160 مليون جرعة لقاح "كوفيد-19" نُقلت من الولايات المتحدة إلى مختلف دول حول العالم.

وتقود "الإمارات للشحن الجوي" منذ بدء انتشار الجائحة الصناعة العالمية في نقل لقاحات "كوفيد-19" وغيرها من المستحضرات الدوائية الأساسية ومعدات الوقاية الشخصية والمواد الغذائية. وتقدم ذراع طيران الإمارات للشحن حلولاً متطورة لسلسلة النقل المبرّد للشحنات الصيدلانية في مركزها بدبي، وذلك من خلال منتجها "الإمارات فارما" المصمم خصيصاً للأدوية الحساسة للحرارة والمعزّز ببنية تحتية حديثة معتمدة وفق معايير الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد GDP. ووسعت "الإمارات للشحن الجوي" في يونيو "حزيران" 2021، البنية التحتية لسلسلة النقل المبرّد للأدوية في مطار دبي الدولي، ما أتاح لها تخزين 60- 90 مليون جرعة إضافية من لقاحات "كوفيد-19".

وتوفر "الإمارات للشحن الجوي" سعة شحن على أكثر من 2800 رحلة أسبوعياً، تربط أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز