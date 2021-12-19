عروض الدرون تضفي بهجة إضافية على مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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عادت عروض الدرون الضوئية لتضفي حالة من الفرح والبهجة الإضافية في مهرجان دبي للتسوق، ولتسعد زوار الإمارة وسكانها بأمتع اللحظات وأجمل الأوقات عبر باقة من العروض الضوئية المبهرة في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جي بي آر هذا الأسبوع، مصحوبة بالأغنية الشهيرة «يا سلام يا دبي» للفنانين راشد الماجد وريد وان.

واستقطبت العروض الآلاف من الناس لمشاهدة قصة الاستعراض الساحر ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها بالاستعانة بتقنيات الواقع المعزز.

ويمكن لزوار دبي والمقيمين فيها الاستمتاع بمشاهدة عرض درون، الذي يعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الأحداث التي لا يمكن تفويتها هذا الموسم، في تمام الساعة 7:00 و9:30 مساءً يومياً مصحوباً باستعراض ضوئي خلاب على عين دبي حيث تهدي الإمارة أجمل الإبداعات وبرامج الترفيه والمتعة طوال فترة إقامة المهرجان التي تمتد إلى 47 يوماً من الفعاليات التسويقية والترويجية وتزخر بأفضل الفرص لاقتناص الصفقات والجوائز القيمة على سيارات فارهة وقسائم شراء وجوائز ذهبية.

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