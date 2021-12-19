استطلاع «البيان»: وجهات الإمارات الداخلية أفضل خيارات الموسم الشتوي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، أن حملة أجمل شتاء في العالم تبرز إمكانيات الإمارات السياحية المتنوعة مع توافر العديد من المقاصد والمعالم السياحية والأثرية والمناطق الجبلية ورحلات السفاري، والفنادق بمختلف أنواعها ومراكز تسوق ومنتجعات ومدن ترفيهية تضاهي مثيلاتها حول العالم، بل تتفوق عليها من حيث مستوى الخدمة في كثير من الأحيان وبأسعار تنافسية.

وكان نص سؤال الاستطلاع «أي المقاصد السياحية بالإمارات تفضل زيارتها خلال موسم أجمل شتاء في العالم؟»، إذ أكد 45% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» أنهم يفضلون الوجهات الداخلية التقليدية في مختلف إمارات الدولة (والمقصود بها المولات والوجهات الترفيهية داخل المدن)، واختار 34% المناطق الجبلية و21% رحلات السفاري، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 38.9% اختاروا المناطق الجبلية و33.3% يفضلون رحلات السفاري و27.8% فضلوا الوجهات التقليدية.

وقال خبراء في السياحة لـ«البيان»، إن السياح والمقيمين أمام موسم شتوي حافل بالعديد من المقاصد والوجهات والمعالم السياحية المميزة، مشيرين إلى أن الدولة تمتاز بقدرتها على المنافسة في القطاع السياحي إقليمياً وعالمياً نتيجة لبنيتها التحتية المتطورة، التي تحتل من خلالها مراتب متقدمة عالمياً، إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، وبيئتها الاستثمارية القائمة على الانفتاح والسهولة والمرونة، إضافة إلى تنوّع المنتجات المقدمة، ومناسبتها لجميع الفئات، وأيضاً تحول الدولة إلى مركز عالمي للنقل الجوي والطيران، وهو ما يجعلها من أفضل الدول على صعيد السياحة والسفر.

وقال الخبير السياحي والفندقي محمد مصطفى، إن الإمارات تزخر بالعديد من المناطق السياحية والترفيهية التي يستهدفها المواطنون والمقيمون والسياح خلال موسم حملة أجمل شتاء في العالم، لا سيما وأن دولة الإمارات باتت مقصداً رئيساً للعطلات على مستوى المنطقة والعالم، متوقعاً أن تحقق الحملة نجاحاً منقطع النظير مماثلاً لما حققته عند إطلاقها لأول مرة في العام الماضي. وأضاف أن الإمارات تحتضن العديد من الخيارات السياحية، التي تجمع بين الحداثة والتاريخ والمعالم الطبيعية والصناعية مثل برج خليفة ومتحف اللوفر وبرواز دبي ومشاريع جزيرة ياس والسعديات ومنطقة القصباء ومحمية الزوراء الطبيعية وجبل جيس وغيرها من المعالم التي شكلت نقاط جذب سياحية عالمية، مشيراً إلى أن جميع هذه الخيارات تسهم في استدامة النمو السياحي وتعزيز مكانة القطاع على الخريطة الإقليمية والعالمية.

خيارات متنوعة

وقال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن حملة «أجمل شتاء في العالم» تستهدف إلقاء الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تزخر بها الدولة، كما أنها تشجع على أجمل معالم الدولة ووجهاتها السياحية والتاريخية والتراثية والطبيعية الجذابة وخياراتها وتضاريسها المتنوعة من شواطئ وجبال وأودية وصحارى ومحميات طبيعية.

وأضاف أن الإمارات نجحت في ابتكار منتجات سياحية متنوعة تناسب متطلبات السياحة العائلية وسياحة الترفيه وسياحة الأعمال وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض وسياحة المهرجانات، بالإضافة إلى تحقيقها قفزات نوعية فيما يتعلق بتوفير المنتج الخاص بالسياحة العلاجية والرياضية والسياحة البحرية.

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