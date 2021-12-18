مركز دبي المالي العالمي يكشف عن «جيت أفينيو» بعرض ضوئي باهر

المصدر: دبي- البيان

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نظم مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الحضرية النابضة بالحيوية الثقافية والاجتماعية، عرضاً ضوئياً مذهلاً احتفاءً بالكشف عن «جيت أفينيو».

وفي إطار احتفالاته بموسم الأعياد ومهرجان دبي للتسوق 2022، يطلق مركز دبي المالي العالمي عدداً من النشاطات والعروض الترفيهية المميزة لزواره، بما في ذلك التركيب الفني المكون من الزهور وزلاجة سانتا، ليقدم للزوار فرصة التقاط أبهى الصور التذكارية.

ويضم «جيت أفينيو» مجموعة من متاجر التجزئة والفنون والأزياء الرائدة، ويمتد من مبنى البوابة إلى أبراج سنترال بارك، بما يؤسس وجهة متكاملة ومناسبة للتسوق على مدار العام بما في ذلك ممشى في الهواء الطلق يعزز سهولة التنقل في مجتمع مركز دبي المالي العالمي.

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