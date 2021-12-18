ياس باي أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من جولة «بوكيمون جو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جزيرة ياس، أبوظبي عن استضافة النسخة الأولى من جولة «بوكيمون جو» التي تشكّل امتداداً واقعياً لحدث عالمي مباشر يُقام يوم السبت 26 فبراير 2022. وتنظّم الحدث «نيانتيك،» شركة ألعاب الواقع المعزز التي طرحت «بوكيمون جو»، وذلك بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«ميرال» وTwoFour54، وسيقام في «الواجهة البحرية» في ياس باي التي افتتحت حديثاً في الجهة الجنوبية من جزيرة ياس.

وتعدّ جولة Pokémon Go: Live Event الأولى في دولة الإمارات والمنطقة. وسينضم إلى اللاعبين في ياس باي مشاركون آخرون في حديقة فونديدورا في مونتيري المكسيكية وكاوشيونغ في تايوان ضمن مهرجان الفوانيس الذي يقام فيها.

وتستهدف فعالية لعبة الواقع المعزز التي تباع تذاكر المشاركة فيها اللاعبين الحاليين والجدد، وستشمل بيئات واقعية ومزايا خاصة باللعبة، والتقاط صور، وخطة ألعاب خاصة، ومنتجات حصرية.

وصُنّف قطاع الألعاب الإلكترونية في أبوظبي أخيراً كأحد قطاعات النمو ذات الأولوية. وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في وقت سابق من هذا العام عن استراتيجية استثمارية تزيد على 30 مليار درهم وتهدف إلى تسريع الصناعات الثقافية والإبداعية في أبوظبي. كما أطلقت twofour54 مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية الجديدة لتعزيز جهود الإمارة الهادفة إلى بناء مجتمع ألعاب ورياضات إلكترونية.

تقع ياس باي على بعد دقائق من المرافق والمدن الترفيهية الحائزة على جوائز على جزيرة ياس، بما فيها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر برارذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي.

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