8 شركاء ينضمون الى قائمة مؤسسي منصة "بلغ آند بلاي - أبوظبي"

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أكبر منصة عالمية للابتكار في العالم "بلاج آند بلاي" بأبو ظبي ومكتب أبو ظبي للاستثمار باعتباره جهة حكومية داعمة للاستثمار في أبو ظبي، رسمياً عن القائمة النهائية للشركاء المؤسسين في منصة ابتكار مفتوحة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في أبو ظبي، وذلك في إطار الالتزام بالعمل على تمكين الشركات الناشئة وتحقيق الربط فيما بينها والاستثمار في الشركات الناشئة.

في منتصف الربع الثالث من عام 2021، أعلنت شركة "بلاج آند بلاي" بأبو ظبي ومكتب أبو ظبي للاستثمار عن إطلاق منصة الابتكار المفتوحة الأولى من نوعها، والتي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تركز على حفز إمكانات أبو ظبي الابتكارية في القطاع الصناعي، واستقطاب الشركات التكنولوجية الناشئة الرائدة إلى الإمارة. وأعقب ذلك إعلان الترحيب بمجموعة موانئ أبو ظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، بصفتها الشريك المؤسس الأول. وقد أدت الجهود الحثيثة والمتضافرة التي قامت بها "بلاج آند بلاي أبو ظبي" و "مكتب أبو ظبي للاستثمار" إلى انضمام مجموعة متميزة من ثماني شركاء مؤسسين إضافيين إلى منصة للابتكار المفتوح للثورة الصناعية الرابعة.



قائمة المؤسسين

وضمت أحدث قائمة للشركاء المؤسسين المنضمين لأول منصة للثورة الصناعية الرابعة كل من: شركة ستراتا للتصنيع وهي مملوكة بالكامل لشركة “مبادلة للاستثمار” وتهدف إلى النهوض بقطاع الطيران في أبو ظبي ؛ و شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" وهي أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة ؛ وشركة "بي آر إف" وهي أحد من أكبر شركات المواد الغذائية في العالم ؛ و شركة "إيتون" وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا في مجال حلول إدارة الطاقة ؛ و شركة "ريد بول للتكنولوجيا المتقدمة" وهي قسم هندسة المركبات عالية الأداء في سباقات الفورمولا ؛ وشركة "غازبروم نفط" وهي أكبر منتج للنفط في روسيا ؛ و مجموعة "جفن الجزيرة الصناعية" وهي شركة تقدم حلول لافتات كاملة لتطوير أبو ظبي؛ وشركة "الظاهرة" وهي مجموعة دولية متخصصة في الأنشطة التجارية المرتبطة بالزراعة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار مهمة هذه المنصة، عملت شركة "بلاج آند بلاي" بأبو ظبي ومكتب أبو ظبي للاستثمار مع الشركاء المؤسسين من أجل تحديد التحديات التقنية الرئيسية وعقبات الابتكار، والتي سيتم حلها من جانب سبع شركات عالمية ناشئة عالية المستوى تم اختيارها لتكون جزءاً من منصة الابتكار المفتوحة. وتضمنت التحديات التقنية المتفق عليها بشكل جماعي كل من: إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي؛ وكهربة السيارة وشحنها؛ وأتمتة المستودعات والمخازن؛ والتحليلات التنبؤية والصيانة؛ والحلول وأوجه التكامل بين تسليم الميل الأخير والمركبات منخفضة الكربون. لضمان نجاح هذه المنصة، ستعمل شركة "بلاج آند بلاي أبو الجديدة ومكتب أبو ظبي للاستثمار كذلك على المساعدة في تسريع وتيرة نشر المشروعات التجريبية المبتكرة، ودمج التكنولوجيا، والمنتجات الجديدة التي تمكّن الثورة الصناعية في أبو ظبي.

ستدعم المجموعة الرائدة من الشركاء المؤسسين أيضاً ضمان قيام منصة الابتكار المفتوح للثورة الصناعية الرابعة بإرساء سوق ومنتدى موحدًا لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مختلف المجالات الصناعية الرئيسية والشركات التكنولوجية الناشئة المتميزة، مما يعطي قيمة حقيقية وحلولاً لأبو ظبي بصورة تمهد الطريق للإمارة لتحتل مكانة عالمية رائدة في الثورة الصناعية الرابعة.



قوة دافعة

وقالت منيرة الكتاب المديرة التنفيذية لدى مكتب أبو ظبي للاستثمار: "كان تركيز أبو ظبي على الابتكار هو القوة الدافعة وراء تقدمنا القوي في تطوير تقنيات مؤثرة ومتطورة يمكن نشرها على مستوى العالم. ويدخل مكتب أبو ظبي للاستثمار في شراكة مع شركة "بلاج آند بلاي أبو ظبي" العالمية وغيرها من الكيانات الرائدة من جميع أنحاء أبو ظبي لتعزيز الابتكار من خلال نقل دعم الشركات إلى مستوى آخر. إن الشراكة القائمة بيننا ستمكّن الشركات من مجموعة من القطاعات من الوصول إلى الأدوات والمعلومات، التي تحتاجها لتزدهر في صناعات المستقبل."

وبهذه المناسبة، قال باباك أحمد زادة، مدير منصة "بلغ آند بلاي - أبوظبي": "بالإضافة إلى مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة موانئ أبو ظبي، نحن فخورون بالترحيب بأحدث 8 شركات محلية وعالمية كشركاء مؤسسين لمنصة الابتكار المفتوح للمساعدة في دفع الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا توجد مثل هذه المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، ونحن متحمسون للغاية بشأن إمكاناتها. نأمل في تحقيق الابتكار والازدهار حقيقة للمحركات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والاستدامة والأمن الغذائي والمزيد من خلال التعاون الهادف مع الشركات التكنولوجية الناشئة والهيئات الحكومية والشركات ذات التفكير التوجيهي هنا في الإمارات العربية المتحدة. ليس لدينا شك في أن الإمارات ستصبح يومًا ما رائدة على مستوى العالم في الثورة الصناعية الرابعة - ونأمل أن تلعب منصة الابتكار المفتوحة هذه دورًا رئيسيًا في ذلك لسنوات عديدة قادمة."

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: "نحن فخورون بكوننا شريكًا مؤسسًا لمنصة الابتكار المفتوحة والمتعلقة بتكنلوجيا الثورة الصناعية الرابعى وهي الأولى من نوعها والتي تتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. حيث توفر المنصة فرصة فريدة للشركات الناشئة لتزويدها بالمعرفة والابتكار اللذين سيقودان التغيير والتطوير في مختلف القطاعات الرئيسية. في الدولة وسنقوم من خلال المنصة بمشاركة تجارب وخبرات شركة ستراتا للتصنيع في تسريع الأعمال وحل التحديات حيث رسخت الشركة الإبتكار واستثمرت منذ سنوات في البحث والتطوير وقمنا بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ضمن آلية عملنا لتوسيع قدراتنا التشغيلية."

وقال كارلو نظام الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "معاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نبتكر من الألمنيوم حياة عصرية متكاملة. ويتمثل أحد تطلعاتنا الجريئة في المساعدة في إنشاء منظومة صناعية مبتكرة ومزدهرة هنا في الإمارات العربية المتحدة خلال العقود القادمة. وستساعدنا شراكتنا مع منصة الثورة الصناعية الرابعة هذه على تحقيق ذلك، وتوفير فرص للشركات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، ودعم تحول عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وقال فادي فلفلي، نائب رئيس شركة"بي آر إف": "نحن فخورون بأن نكون جزء من هذه المبادرة المميزة لقيادة التصنيع الذكي 4.0 في المنطقة. بكوننا أكبر مصدر للدواجن والعلامة التجارية الرائدة في فئة الدجاج في الشرق الاوسط مع وجود مصنعنا في أبو ظبى ،بي ار اف ساديا ملتزمة بقيادة الابتكار و الاستدامة في الصناعات الغذائية."

صرح ستيفن ناصر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة سابر للاستثمار: "أن شركة جفن الجزيرة للصناعات المعدنية قد كانت في طليعة الابتكار التكنولوجي المحلي منذ نشأتها عام 1976 تزامناً مع باكورة انطلاقة الصناعة التحويلة في الدولة. وقد ركزت الشركة طوال تلك المدة على الدمج بين التصميم الهندسي المبتكر و الخبرة الهندسية الطويلة. ومازالت إنجازات الشركة من لافتات إرشاد طرقية و بنى تحتية فولاذية وتجهيزات طرق مختلفة علامة فارقة عبر طرق دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ اليوم ، أصبحت الشركة مرة أخرى في وضع يمكنها لعب دور محوري في تطوير الابتكارات والقدرات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر استثمارها في أول مركز تصنيع دقيق ومتقدم رقمياً، مما يجعلها على أتم الاستعداد لتصميم وتصنيع وتطبيق منتجات عالية الدقة ومستهدفة بشكل خاص للقطاعات الناشئة. وتتطلع الشركة لأن تصبح المنصة التي يمكن من خلالها تطوير سلاسل التوريد وتعزيزها بشكل أكبر."

وقال أليكسي فاشكيفيتش، رئيس قسم التكنولوجيا بشركة غازبروم نفت، المنبع: "غازبروم نفت هي أول شركة نفط وغاز روسية تروج لتقنياتها وحلولها الرقمية دوليًا. لدينا مجموعة تضم أكثر من 200 تقنية للأجهزة وأكثر من 100 حل رقمي، فنحن شريك مفضل للاعبين الرئيسيين في الصناعة والشركات الناشئة والشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم. كونها جزءًا من Industry 4.0 منصة الثورة الصناعية الرابعة، تفتح غازبروم نفت فرصًا للابتكارات الروسية من أجل تعزيز القيمة القادمة من التكنولوجيا الناشئة.

وقال آندي داميروم، مسؤول التطوير التجاري لريد بول للتكنولوجيا المتقدمة: "ريد بول للتكنولوجيا المتقدمة تخصص في تطبيق نفس الأدوات والتقنيات والأساليب المستخدمة في صناعة الفورمولا 1 على التحديات التقنية والهندسية الجديدة والمثيرة في جميع أنحاء العالم. يسعدنا أن نشارك في منصة الثورة الصناعية الرابعة وأن نعمل مع الشركات في الشرق الأوسط الذين يمكنهم الاستفادة من خبراتنا الرائدة في الصناعة وتقنياتنا عالية الأداء."

وستواصل شركة "بلاج آند بلاي أبو ظبي" ومكتب أبو ظبي للاستثمار اتخاذ خطوات واسعة كي تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبو ظبي بقوة في مسيرتها نحو الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق قيمة وحلولا حقيقية لمجالات مثل: إدارة سلسلة التوريد، والتصنيع، والتخزين، والاتصالات، والصيانة، والتنقل واللوجستيات، والطاقة، والبناء، والعقارات.

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